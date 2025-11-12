В Подмосковье ребенок подорвался на заминированных деньгах

В подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Пострадавший шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв.
Мальчика госпитализировали с травмами руки - по некоторым данным, ему разворотило кисть и оторвало пальцы.
Причина ЧП выясняется, на месте взрыва работают оперативные службы.
В октябре мужчина подорвался на заминированной музыкальной колонке в Луганске у здания городской администрации. Пострадавший пнул колонку и остался без ноги. Также в результате случившегося пострадала женщина.
