В Подмосковье ребенок подорвался на заминированных деньгах

В подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадавший шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв.

Мальчика госпитализировали с травмами руки - по некоторым данным, ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

Причина ЧП выясняется, на месте взрыва работают оперативные службы.

В октябре мужчина подорвался на заминированной музыкальной колонке в Луганске у здания городской администрации. Пострадавший пнул колонку и остался без ноги. Также в результате случившегося пострадала женщина.

Источник — lenta.ru
