Пензенцы сообщили об автомобильной пробке на Западной Поляне

14.11.2022 | 08:40

В понедельник, 14 ноября, автомобилисты оказались в пробке в пензенском микрорайоне Западная Поляна.

О заторе редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказали читатели.

По их словам, затруднен проезд по улице Ленинградской. Водители ждут, когда можно будет повернуть на Лермонтова.

«Около восьми утра уже начали стоять. Вероятно, все из-за того, что вчера там разрыли. Авария на водопроводе», - рассказал горожанин.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», затор растянулся на участок Ленинградской от пересечения с улицей Мира вплоть до поворота на Лермонтова, где 13-го числа работали коммунальщики, устраняя порыв на сетях.

Днем 13 ноября без холодного водоснабжения оказался весь микрорайон Западная Поляна. Местные жители, ожидая устранения аварии на водопроводе, раскупили воду в торговых точках. Ресурс появился только в ночь на 14-е число.