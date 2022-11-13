В Пензе на Западной Поляне отключили холодную воду

В воскресенье, 13 ноября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились жители микрорайона Западная Поляна. Они сообщили об отсутствии у них в домах холодного водоснабжения.
По словам горожан, до 10:00 ресурс еще подавался. В данный момент его нет.
Сообщения от отключении пришли из разных частей микрорайона. Жители предполагают, что произошла крупная авария на сетях.
Как сообщили редакции в ООО «Горводоканал», порыв случился на улице Лермонтова.
«В настоящее время на месте работает ремонтная бригада», - пояснили специалисты.
О сроках подачи ресурса не сообщается.
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