В Пензе на Западной Поляне отключили холодную воду

13.11.2022 | 13:09

В воскресенье, 13 ноября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились жители микрорайона Западная Поляна. Они сообщили об отсутствии у них в домах холодного водоснабжения.

По словам горожан, до 10:00 ресурс еще подавался. В данный момент его нет.

Сообщения от отключении пришли из разных частей микрорайона. Жители предполагают, что произошла крупная авария на сетях.

Как сообщили редакции в ООО «Горводоканал», порыв случился на улице Лермонтова.

«В настоящее время на месте работает ремонтная бригада», - пояснили специалисты.

О сроках подачи ресурса не сообщается.