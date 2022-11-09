Пензенцы требуют лишить прав водителей автобуса и маршрутки

09.11.2022 | 09:19

Пензенец снял на регистратор «битву маршрутки и автобуса» на перекрестке Окружной и Мира и поделился записью в социальной сети «ВКонтакте». Поведение водителей общественного транспорта шокировало горожан.

«Маршрутчик хотел перестроиться в третий ряд для поворота налево, но, когда увидел автобус, решил не пропускать его и повернуть со второй полосы; автобус в свою очередь решил объехать маршрутку справа и повернуть с первой полосы. В итоге оба повернули не с нужной полосы и проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора (стрелка поворота налево не горела)», - описал ситуацию на дороге автор ролика.

В комментариях пензенцы указали, что на этом перекрестке такое поведение водителей - обычное дело. Установленные там камеры не помогают, так как фиксируют лишь превышение скорости.

«Совсем берега попутали!», «Лишить прав обоих», «Пока им позволяют так себя вести, они будут борзеть дальше», «Это везде происходит. Забывают, что везут пассажиров. А если троллейбус им встретится на дорожке, это вообще беспредел творят», - высказались горожане.

Видео Владислава Ефремова, vk.com/penza_live.