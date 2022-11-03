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Глас народа

В Пензе нелегко найти ресурсный центр соцобслуживания населения

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Без вывески и за дверью с кодовым замком - такими словами горожанка описала местоположение ресурсного центра социального обслуживания в Пензе.

Согласно картам, он находится в доме № 24 на улице Некрасова, поблизости от филармонии. Однако какие-либо указатели, по словам женщины, отсутствуют.

«Как вы думаете: что за этой металлической дверью с кодовым замком? Не знаете? А я скажу - там ресурсный центр социального обслуживания Пензенской области. То есть место, которое каждый день люди ищут, чтобы соцуслуги получить. Ни указателя никакого на движение к нему, ни таблички около двери. Да и в дверь не попадешь - кодовый замок же», - возмутилась горожанка.

Пост и фото к нему она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 3 ноября.

Пензячка рассказала, что попасть внутрь не так легко: необходимо позвонить какому-нибудь сотруднику внутри учреждения и договориться о том, чтобы открыли дверь.

«Я сегодня 30 минут кругами ходила по всем соседним дверям, пока сообразила, что мне в эту. А потом еще 10 минут под дверью стояла, то пытаясь нажать на кнопку звонка на домофоне, то пытаясь дозвониться до кого-нибудь, чтобы объяснили, куда нажать, чтобы дверь открыть», - посетовала женщина.

В настоящее время количество жителей области, которым необходимо получить социальные услуги выросло. В частности, через такие центры о помощи могут попросить члены семей мобилизованных.

В заключение поста пензячка обратилась к властям с просьбой сделать оказание соцуслуг населению более доступным.

Фото vk.com/black_pnz.

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