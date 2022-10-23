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Глас народа

Жителей Западной Поляны назвали вечно недовольными

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Жители Западной Поляны продолжают обсуждать изменение облика Олимпийской аллеи. Накануне появилось сообщение, что один из участков выложат плиткой. Известие вызвало разную реакцию пензенцев.

«Лес вдоль Олимпийской аллеи мостят плиткой. То там кусочек, то здесь. Лучше бы Тропой здоровья занялись», - высказал свое мнение в соцсети автор поста с ником Гама Бунта.

На выложенном снимке видно, что речь идет об участке около призового тира. Необходимые материалы уже завезены.

Некоторые пользователи, откликнувшиеся на информацию, поддержали автора, заявив, что местные жители и отдыхающие из других уголков города устали от подобного «благоустройства».

«Лучше бы эти деньги семьям мобилизованных отдали», «Следить за аллеей - это прежде всего мусор убирать вовремя, а не деревья в бетон закатывать и палые листья вывозить. Это ослабляет лес, он гибнет», - заявили комментаторы.

Однако другие горожане с ними не согласились: «Вечно недовольные жители, все не так…», «Очень хорошо, что за аллеей следят и улучшают прогулочную зону», «Отправить недовольных в деревни... и желательно... осень - весна, потом аллеи покажутся раем».

Источник: Гама Бунта, vk.com/penza_live.

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