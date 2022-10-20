В Пензенской области ребенок на коленях пытался поймать машину

Житель Пензенской области по имени Влад рассказал о ситуации, с которой столкнулся на дороге в селе Соколка Сердобского района.
Он снял на камеру телефона ребенка лет 12-14 на вид, который пытался поймать машину до Сердобска нестандартным способом: стоя на коленях на краю проезжей части и сложив руки в молитве.
«Водители, будьте внимательней. Он сидит прямо на трассе возле поворота», - предупредил мужчина автомобилистов.
Он уточнил, что разговаривал с мальчиком, но так и не понял, местный он или нет и с какой целью хочет попасть в Сердобск.
«Клянчит возле магазина деньги», - посетовал Влад.
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