В Пензенской области ребенок на коленях пытался поймать машину

20.10.2022 | 15:52

Житель Пензенской области по имени Влад рассказал о ситуации, с которой столкнулся на дороге в селе Соколка Сердобского района.

Он снял на камеру телефона ребенка лет 12-14 на вид, который пытался поймать машину до Сердобска нестандартным способом: стоя на коленях на краю проезжей части и сложив руки в молитве.

«Водители, будьте внимательней. Он сидит прямо на трассе возле поворота», - предупредил мужчина автомобилистов.

Он уточнил, что разговаривал с мальчиком, но так и не понял, местный он или нет и с какой целью хочет попасть в Сердобск.

«Клянчит возле магазина деньги», - посетовал Влад.