В Пензе судью детского хоккейного матча обвинили в бездушии

26.09.2022 | 09:48

Во время хоккейного матча, который проходил в пензенском СЗК «Дизель-Арена», пострадал ребенок. Однако игру не остановили.

Об инциденте в социальной сети «ВКонтакте» рассказал участник группы «Подслушано Пенза», пожелавший остаться анонимом.

«Хочу написать, как халатно судья «Дизель-Арены» относится к приезжим детям на льду. Ребенку влетело шайбой, ему стало плохо. Он упал и не мог подняться, а судья не подъехал и не остановил игру. А только стоял и ухмылялся над родителями, которые возмущались», - говорится в посте.

Слова автор подкрепил кадрами матча. Камера запечатлела пострадавшего мальчика, который лежит на льду.

«Да, хоккей это суровая игра, но надо понимать, что на льду дети и есть важные минуты для спасения человеческой жизни в случае чего серьезного. Вот и получается, что они учат детей несправедливому спорту», - поделился мнением автор.

С его точкой зрения согласились не все комментаторы. Часть пензенцев отметили, что хоккей - вид спорта не для слабых. Другие пользователи напомнили о несчастных случаях, закончившихся гибелью игроков, получивших удар шайбой.

«Полное бездушие судьи. На арене дети 2011 года рождения. Игра 24 сентября. «Рубин» - «Дизель». Такие «судьи» не имеют право допускаться на детские соревнования. Именно из-за таких, как он, не оказанная вовремя помощь может привести к трагедии, а ему, похоже, на это наплевать. На игре 25 сентября «Рубин» - «Мордовия» произошла похожая ситуация, когда ребенок упал на лед, этот же «судья», стоя рядом, не останавливая игры, спокойно за ним наблюдал. При этом непристойно все комментируя. Надеюсь, на это обратят внимание компетентные люди», - высказался пензенец в комментариях.