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Глас народа

Жители ГПЗ подкармливают бродячих псов на тротуаре у школы

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Пока одни жители пензенского микрорайона ГПЗ борются с засильем бродячих собак, представляющих угрозу для пешеходов, другие привечают псов в людных местах.

В пятницу, 9 сентября, проблему обсудили в местном чате в Telegram.

«Сотрясу в очередной раз воздух. Вожу каждый день ребенка в школу и обратно мимо этого пса (который постоянно под машины с лаем бросается), каждый день ему прямо под нос приносят мясо сердобольные люди. Уважаемые волонтеры, помогаторы, если вы хотите покормить животное, не нужно это делать прямо на тротуаре, который ведет к школе. Спуститесь к гаражам, покормите ее там, пусть она ест и живет там. Или приведите ее к себе домой и кормите там. Как вам еще объяснить? Каждый раз, когда она несется под машину с лаем, она бежит и распугивает идущих детей. Хоть чуть-чуть включайте, пожалуйста, мозг», - высказалась пензячка по имени Наиля.

Ее поддержала новосел микрорайона Катерина. Она рассказала, что они с дочерью встретились с собакой по пути в школу.

«Этот пес кинулся под машину лаять, а водитель - рукой на него, и собака отпрыгнула в нашу сторону. Ребенок от испуга отскочила и сама чуть на дороге не оказалась. Хорошо, я рядом была и за руку схватила. А если меня не было бы? Не надо кормить и сюсюкаться с песиком. Отведите подальше и там можете хоть в десны», - обратилась она к жителям.

Другие пользовательницы также подтвердили, что у псов много еды, а значит, обращения с просьбами об отлове бродячих псов и вся борьба по сокращению популяции животных бесполезны.

«Я сейчас мимо шла. Там две собаки. С обеих сторон - мясо, курица, крупа», «Одна грызет кость и скалится. До поры до времени все это, пока кого-нибудь не цапнет», «Да, вдвоем там тусуются, вчера на завтрак у них была каша в тарелочке, аккуратно рядом положили», «На еду придут и другие песики», - констатировали пензячки.

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Гость||

почему в статье только негатив, в чате были и другие комментарии, аяяй пензаинформ


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