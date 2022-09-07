Жительница Пензенской области винит аграриев в гибели пчел

07.09.2022 | 16:30

В среду, 7 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница села Ягодного Колышлейского района Ольга Ш.

Женщина рассказала, что агрофирма, занимающаяся выращиванием подсолнечника, подвергает риску всех, кто живет рядом: культуру опыляют с самолетов ядовитым веществом, от которого гибнут пчелы и испытывают недомогание люди.

«Поля, которые в августе опыляли авиационным способом, прилегают к населенным пунктам. С 1 августа агрофирма начала опыление в Малосердобинском районе, затем перешла в Колышлейский и продолжала процесс до 10-го числа. Стояла 33-градусная жара, подсолнух был в цвету, предупредительных табличек не было, население никто не оповестил о распылении. А ведь рядом - люди, дети, животные, водоемы», - рассказала сельчанка, убежденная, что таким образом были нарушены все нормы СанПиН.

По ее словам, многие жители населенных пунктов после обработки полей жаловались на недомогание - кашель, насморк, признаки отравления.

Ольга с мужем приехали к поселку Березовка, откуда взлетали самолеты, и женщина сфотографировала одну из пустых канистр, которые летчики закидывали в машину. На ней обозначено название инсектицида контактно-кишечного действия «Брейк».

Активистка направилась в администрацию района, но там, по ее словам, развели руками, заявив, что не могут указывать частной фирме, что ей делать.

Ольга с мужем занимаются пчеловодством. После опыления полей пчелы в их хозяйстве почти все погибли, а те, что остались, продолжают умирать. В доказательство женщина прислала в редакцию видеозапись падежа пчел.

По заявлению Ольги представители районной станции по борьбе с болезнями животных отобрали пробы.

«Экспертизу сделали в Саратове. В двух протоколах написано, что в подсолнухе и пчеле обнаружены пестициды», - подвела итог жительница Ягодного.

Ольга планирует подать судебный иск, чтобы взыскать с агрофирмы моральный и материальный ущерб, а главное - прекратить бесконтрольное опыление. Она убеждена, что подобные действия могут не только повлечь убытки для пчеловодов, но и отразиться на здоровье других людей, которые в итоге не получат полезный, вкусный и экологически чистый мед.