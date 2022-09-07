Противоугонная система: в Пензе спецтехника увязла в грязи

07.09.2022 | 16:38

В среду, 7 сентября, около трассы М5 в Пензе случилось ЧП со спецтехникой. Она по самую кабину увязла в грязи.

Снимок с места происшествия опубликовали в сообществе пензенских водителей в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста снял спецмашину, попавшую в плен размокшей грязи. Рядом вода, она доходит до кабины. Водителя транспортного средства не видно: по всей вероятности, он выбрался из попавшей в беду техники и ушел.

«Мы в 13:00 там ехали, он уже плавал», «Там же ручей у трассы, куда он полез-то», - прокомментировали фото пользователи.

Некоторые посмеялись над происшествием.

«Увяз и пошел на обед, теперь надо подождать, когда высохнет», «Противоугонная система в действии», - написали шутники.

Межсезонная распутица часто становится причиной подобных ЧП. Так, в середине мая в Ухтинке, на улице Южной, в грязи увязли две машины (сотрудников ДПС и ЗИЛ пожарников), которые пытались вызволить застрявшую скорую помощь. Спас всех ГАЗ-66.

Фото vk.com/sova_penza.