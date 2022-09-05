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Глас народа

Крыша дома на ул. Шмидта протекает после некачественного ремонта

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Крыша дома № 21 на улице Шмидта в Пензе начала протекать вскоре после ремонта. Оказалось, что при замене кровли специалисты допустили нарушения.

О проблеме сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила горожанка Надежда.

По ее словам, капитальный ремонт кровли начался в доме в июле 2019-го. Его должны были закончить в сентябре того же года, однако работы затянулись, и в итоге объект сдали к Новому году.

«Когда комиссия принимала работу, они просто посмотрели, что профнастил на крыше был уложен, больше они увидеть ничего не смогли. На тот момент качество выполненных работ проверить было невозможно, все было занесено снегом», - рассказала Надежда.

Теперь кровля течет, в ней есть дыры, снегодержатели оторвались.

Пензячка перечислила нарушения, которые, по ее словам, были допущены. Во-первых, рабочие использовали сырой материал для обрешетки, во-вторых, покрытие кровли укладывали прямо на снег и крепили саморезами, поэтому теперь имеются щели. В-третьих, снегодержатели установили зимой, что недопустимо.

Их монтировали ненадлежащим образом, на навесе, использовав саморезы не того размера.

«Обращались в фонд капитального ремонта. Там ответили, что виновата управляющая компания, потому что снег с крыши не очистила, а компания, которая допустила ошибки при проектировании, больше в тендере по составлению проектов не участвует. Но что делать нам?» - задала вопрос Надежда.

Пока же крыша дома, при ремонте которой были допущены ошибки, не защищает жильцов от последствий осадков.

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Новость сообщил — Вострионова Надежда
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но что делать нам?»
Писать заявление в прокуратуру Пензы и далее по инстанции...


Имя: Гость
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