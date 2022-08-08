Путь к Тропе здоровья в Пензе оказался непроходимым

08.08.2022 | 08:49

Жительница Пензы указала на плачевное состояние дорожки, ведущей к Тропе здоровья на Западной Поляне. Фотографии разбитого покрытия она выложила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Единственный проход на Тропу здоровья выглядит вот так. Как на этом участке передвигаться маломобильным людям?» - задала женщина вопрос.

На сделанных ей снимках - несколько десятков метров дорожки, которая когда-то могла назваться асфальтированной. Теперь она практически непроходима.

По словам женщины, она уже жаловалась на указанную проблему около месяца назад. В городской администрации тогда сообщили, что в ближайшее время участок засыплют асфальтовой крошкой, и люди смогут перемещаться по нему беспрепятственно. Однако работы так и не провели.

В этот раз жалоба осталась без внимания. По данным на 8:45 8 августа, горожанке никто не ответил.