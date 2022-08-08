Сетевое издание|18+|Понедельник|8 авг 2022|09:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

Путь к Тропе здоровья в Пензе оказался непроходимым

Печать
Telegram

Жительница Пензы указала на плачевное состояние дорожки, ведущей к Тропе здоровья на Западной Поляне. Фотографии разбитого покрытия она выложила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Единственный проход на Тропу здоровья выглядит вот так. Как на этом участке передвигаться маломобильным людям?» - задала женщина вопрос.

На сделанных ей снимках - несколько десятков метров дорожки, которая когда-то могла назваться асфальтированной. Теперь она практически непроходима.

По словам женщины, она уже жаловалась на указанную проблему около месяца назад. В городской администрации тогда сообщили, что в ближайшее время участок засыплют асфальтовой крошкой, и люди смогут перемещаться по нему беспрепятственно. Однако работы так и не провели.

В этот раз жалоба осталась без внимания. По данным на 8:45 8 августа, горожанке никто не ответил.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте