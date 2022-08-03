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Глас народа

Пензячка: Все знают о преграде, но никто ничего не делает

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В среду, 3 августа, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Ольга.

Она рассказала, что во время последней грозы с градом, которая случилась 29 июля, на улице Куйбышева упало дерево, росшее у хоккейной коробки рядом с домом № 9а. Ствол и крона перегородили единственную пешеходную дорожку.

«Справа (где корни) - поросший кустами холм и забор, слева - крутой обрыв, по нему ведет железная лесенка к дому № 11. Чтобы обойти преграду, надо спуститься по ней, пройти через двор и подняться по другой такой лесенке. Для молодого и здорового человека это не проблема, но большинство местных жителей - пенсионеры, многие ходят с клюшками, передвигаются с трудом. С детской коляской спуститься и подняться вообще нереально», - описала Ольга ситуацию.

В подтверждение своих слов она прислала фотографии, сделанные накануне вечером.

Пензячка решила «пошевелить» местные власти, и тут, по ее словам, начался футбол.

«Звоню в администрацию Первомайского района. Девушка отвечает: «Знаю, сама там живу, вы позвоните в отдел благоустройства». По номеру, который она продиктовала, никто не отвечает. Тогда я решила обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Там мне ответили: «Заявку передали в администрацию в тот же день, но вы для подстраховки позвоните еще и в управление ЖКХ».

Настойчивая женщина дозвонилась до управления и услышала: «Мы уже направили заявку на исполнение. Ждите, когда приедут и уберут!».

«Ну и сколько ждать? Прошла уже почти неделя, все знают о преграде, и никто ничего не делает. Может, потерпим несколько лет, пока дерево само сгниет и развалится?» - иронично завершила свой рассказ горожанка.

Ранее житель этого же микрорайона рассказал о новом бордюре на улице Куйбышева, из-за которого маломобильным людям затруднительно приблизиться к пешеходному переходу возле остановки «Больница КИМ».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

К выборам уберут.

Гость||

И что. Подумаешь на Куйбышеве дерево упало. Такое по всему городу.

Гость||

нужно еще "трест" создавать, иначе не получится

Гость||

Откаты за дерево не дают, поэтому не спешат убирать.

Гость||

А хде басенка?

Гость||

И никому из местных не пришло до сих пор в голову взять пилу и самим расчистить проход. Все ждут кого-то...

Гость||

так привлечь могут самого-то

Гость||

А за кого пензячка голосовала и проголосует снова?

Гость||

как нам Ванюшки то не хватает, гармошка, макарошки и жизнь вроде как бы нормальна

Гость||

Надо создать комиссию , рассмотреть вопрос, заказать документацию, провести тендер, а самое главное выписать себе любимым премии за устранение последствий стихийных бедствий, и направить наградной лист в Москву на подпись президенту для вручение высокой государственной награды.тяжела и неподъёмно чиновячья доля

Гость||

Гость писал(a):

И никому из местных не пришло до сих пор в голову взять пилу и самим расчистить проход. Все ждут кого-то...
А ты что тут строчишь вместо того чтобы самому расчистить?

Гость||

"свой" парень был, земляками называл, ну и что что воровал, вон Сердюков с бабенками (Васильева) сколько украл и ничего, даже не посадили

Гость||

Гость писал(a):

Надо создать комиссию , рассмотреть вопрос, заказать документацию, провести тендер, а самое главное выписать себе любимым премии за устранение последствий стихийных бедствий, и направить наградной лист в Москву на подпись президенту для вручение высокой государственной награды
Про банкет забыли.

Гость||

За что голосовали то и получили, наслаждайтесь теперь

Имя: Гость
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