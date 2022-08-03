Пензячка: Все знают о преграде, но никто ничего не делает

03.08.2022 | 09:10

В среду, 3 августа, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Ольга.

Она рассказала, что во время последней грозы с градом, которая случилась 29 июля, на улице Куйбышева упало дерево, росшее у хоккейной коробки рядом с домом № 9а. Ствол и крона перегородили единственную пешеходную дорожку.

«Справа (где корни) - поросший кустами холм и забор, слева - крутой обрыв, по нему ведет железная лесенка к дому № 11. Чтобы обойти преграду, надо спуститься по ней, пройти через двор и подняться по другой такой лесенке. Для молодого и здорового человека это не проблема, но большинство местных жителей - пенсионеры, многие ходят с клюшками, передвигаются с трудом. С детской коляской спуститься и подняться вообще нереально», - описала Ольга ситуацию.

В подтверждение своих слов она прислала фотографии, сделанные накануне вечером.

Пензячка решила «пошевелить» местные власти, и тут, по ее словам, начался футбол.

«Звоню в администрацию Первомайского района. Девушка отвечает: «Знаю, сама там живу, вы позвоните в отдел благоустройства». По номеру, который она продиктовала, никто не отвечает. Тогда я решила обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Там мне ответили: «Заявку передали в администрацию в тот же день, но вы для подстраховки позвоните еще и в управление ЖКХ».

Настойчивая женщина дозвонилась до управления и услышала: «Мы уже направили заявку на исполнение. Ждите, когда приедут и уберут!».

«Ну и сколько ждать? Прошла уже почти неделя, все знают о преграде, и никто ничего не делает. Может, потерпим несколько лет, пока дерево само сгниет и развалится?» - иронично завершила свой рассказ горожанка.

Ранее житель этого же микрорайона рассказал о новом бордюре на улице Куйбышева, из-за которого маломобильным людям затруднительно приблизиться к пешеходному переходу возле остановки «Больница КИМ».