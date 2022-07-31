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Глас народа

В Пензе бывшего работника школы заподозрили в педофилии

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Жители Пензы в соцсети обсуждают поведение мужчины, который общался с несовершеннолетними, игравшими во дворе на улице Кижеватова, 18.

30 июля горожанка, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что в этот день за ее детьми наблюдал, с их слов, нетрезвый человек.

«Потом подошел и стал активно зазывать их к себе в гости на чай и «показать, как здорово они умеют делать «мостики» и сальто». (Мои крутились на турниках). Ненадолго, на 5 минут, говорил он. Мои отказались, дочка сказала, что нужно сказать маме. Мужчина стал вдруг заикаться и сказал, что маме говорить не нужно. Отошел подальше и опять стал наблюдать.

Более старшие ребята, игравшие рядом, сказали, что этот мужчина раньше работал в школе охранником и что пару дней назад он звал и их к себе в гости помянуть умершего друга. Я позвонила хорошей знакомой, работающей в этой школе, и та подтвердила, что в прошлом году охранник, подходящий по описанию, был уволен за пьянство», - написала женщина.

Она отметила, что, возможно, зря паникует и мужчина просто любит детей. «Но почему-то меня страшит мысль о том, что мои отказались, а более наивные и не такие взрослые дети могли бы и согласится на чашечку чая…» - высказалась пензячка.

Ее пост вызвал бурное обсуждение. По состоянию на 11:20 на него отреагировали 265 человек. В основном пользователи согласились с автором.

«Нормальный человек не будет звать детей к себе домой, нужно «бить во все колокола», пока не случилось беды»; «Взрослые мужики просто так к детям не подходят»; «Зря вы себя корите за то, что подняли тревогу. Сделали все правильно. Мужик походу педофил. Полицию привлечь надо бы. Хотя бы участкового»; «Он, случаем, не в красной кофте был? Просто сегодня ребенок рассказывал, что к ним вчера на улице (Российская, 41) тоже подходил пьяный мужчина... Но они всей толпой убежали... внятной речь его не была», - прокомментировали пост горожане.

Источник - «Черный список Пенза», vk.com.

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Гость||

А педофил это хорошо или плохо?

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