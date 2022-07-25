В Терновке девочка попрыгала на крыше отечественного авто

25.07.2022 | 12:58

Жительницу Пензы удивило поведение ребенка во дворе домов № 160 и 162а на улице Терновского. Она сняла на камеру телефона девочку 10-12 лет, решившую залезть на автомобиль.

На кадрах видно, что она забралась на капот вишневого ВАЗа классической модели, пробежала по крыше, спрыгнула на багажник, а затем на землю - и пошла по своим делам.

«Научите своих детей не портить чужое имущество!!! Тем более вести себя так девочкам. Если, конечно, можно их так назвать!» - возмутилась автор поста, размещенного в группе Черный список Пенза во «ВКонтакте».

Чем ребенка привлекло отечественное авто при условии, что во дворе много детских аттракционов, непонятно.

Сигнализации в машине, по всей видимости, не было, либо хозяин ее не запирал.

«А вы научите своих бестолковых водителей элементарно уважать других людей и не ставить свои ржавые ведра на газон», - ответил автору один из комментаторов.

Видео Екатерины Гилязевой.