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Глас народа

В Терновке девочка попрыгала на крыше отечественного авто

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Жительницу Пензы удивило поведение ребенка во дворе домов № 160 и 162а на улице Терновского. Она сняла на камеру телефона девочку 10-12 лет, решившую залезть на автомобиль.

На кадрах видно, что она забралась на капот вишневого ВАЗа классической модели, пробежала по крыше, спрыгнула на багажник, а затем на землю - и пошла по своим делам.

«Научите своих детей не портить чужое имущество!!! Тем более вести себя так девочкам. Если, конечно, можно их так назвать!» - возмутилась автор поста, размещенного в группе Черный список Пенза во «ВКонтакте».

Чем ребенка привлекло отечественное авто при условии, что во дворе много детских аттракционов, непонятно.

Сигнализации в машине, по всей видимости, не было, либо хозяин ее не запирал.

«А вы научите своих бестолковых водителей элементарно уважать других людей и не ставить свои ржавые ведра на газон», - ответил автору один из комментаторов.

Видео Екатерины Гилязевой.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

может проспорила? но однозначно мир сходит сума

Гость||

Мир не виноват в отсутствия воспитания у пензенского ребенка.

Гость||

Всему виной: семья и школа!

Гость||

А жоповоз газон не попортил? Его не учили по газонам не ездить?

Гость||

Просто ангелочек!

Гость||

Воспитание жесть, конечно... но судя по комментам, яблочки от яблонек недалеко падают. Быдло воспитывает таких же.

Гость||

Если с данного ракурса ещё поснимать, то можно определить и предков данной особи.

Гость||

Поколение ЕГЭнутых.

Имя: Гость
Комментарий:

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