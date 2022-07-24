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Глас народа

Пензенец предложил пустить машины по правой линии Олимпийской аллеи

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Жители Западной Поляны продолжают обсуждать изменения, которые происходят на Олимпийской аллее.

Вечером в субботу, 23 июля, одна из горожанок Елена К. опубликовала в местной группе во «ВКонтакте» фотографию, на которой видно, что на территории ведутся подготовительные работы для запуска еще одного объекта.

«Вы хотели чтоб это закончилось? Опять или снова? Стройка и кафе!» - написала женщина.

Комментаторы отреагировали довольно болезненно: «За 30 сребренников продали наш чистый воздух и полный жизни лес»; «Леса и тишины больше не будет».

Один из пользователей предложил радикальный способ борьбы с заполнением зеленой зоны разного рода объектами - отказаться от одной из трех линий аллеи ради сохранения двух других.

«Давно пора первую линию аллеи сделать проезжей частью с Лермонтова до Окружной. Сразу исчезнут «обезьянники», шаурмятники и велопрокаты. И Западная разгрузится от пробок. И лес никто вырубать не станет, потому что проезжая часть», - высказал свое мнение мужчина.

Ранее всем пензенцам, неравнодушным к судьбе Олимпийской аллеи, посоветовали направлять свои жалобы и предложения администрации ЦПКиО имени В. Г. Белинского, на балансе которого находится объект (ул. К. Маркса, д. 1, тел. 8 (8412) 688-688, priemnaya_parka@mail.ru). Тогда же пояснили, что процесс развития данной территории - это ответ на сформировавшийся запрос жителей города.

Фото № 2 Елены Казаковой.

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Гость||

Куда столько кафе на каждом углу??? Дома надо есть как раньше. В крайнем случае бочка с квасом и автомат с водой и мороженым.

Имя: Гость
Комментарий:

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