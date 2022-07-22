Общество

От пензенцев ждут предложений по развитию Олимпийской аллеи

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Пензенцев, желающих принять активное участие в развитии Олимпийской аллеи и высказать свои предложения, готовы выслушать.

Накануне сообщалось, что горожане по-разному отнеслись к установке детского игрового городка в зеленой зоне.

«Здесь ключевое слово - «безвкусно». Гуляя или занимаясь спортом в парке, меньше всего хочется видеть объекты «вырви глаз»; «Олимпийская аллея - для спорта и отдыха, а для детских развлечений есть детские парки. Почему человек должен терпеть этот детский визг, если он приехал послушать тишину и насладиться свежим воздухом?»; «Хочется гулять, дышать, слушать птиц, отдохнуть от городской суеты, а тут заходишь - и начинается: крик, шум, гам», - высказались одни.

«Павильон стоит в стороне, никому не мешает, но у нас одни эстеты и зануды»; «Родители спортом занимаются, а дети отдыхают. Что плохого-то?»; «Не хотите пользоваться - не пользуйтесь. А для некоторых родителей это пять минут отдыха от детей», - заявили другие.

«Предлагаю в драматическом театре в партере батут поставить, все равно наполовину пустой, как правило. Взрослые спектакли смотрят, дети развлекаются, а если кому это помешает, просто не обращайте внимания», - ответили третьи.

К обсуждению, развернувшемуся в ТГ-чате «ПензаИнформ», подключился специалист центра управления регионом.

«Благодарим за ваше внимание к вопросам развития городских пространств. Действительно, лес Западной Поляны - это уникальный уголок природы, который любим многими горожанами. Ежедневно с раннего утра и до позднего вечер сотни людей приходят сюда вместе со своими семьями. Мы должны думать и об их комфортном пребывании. Процесс развития данной территории - это ответ на сформировавшийся запрос жителей города», - ответили в ЦУРе.

Утверждается, что администрация парка имени В. Г. Белинского (ул. К. Маркса, д. 1, тел. 8 (8412) 688-688, priemnaya_parka@mail.ru), на балансе которого находится Олимпийская аллея, готова выслушать и обсудить все предложения, касающиеся развития данной рекреационной зоны.

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Гость||

убрать барыг оттуда и оставить лес в покое , не трогать больше ничего! хватит уже развивать, проклятые чинуши только портят все, от их деятельности уже 30 лет ничего хорошего нет! чтоб им провалиться вместе с цуром дармоедским!

Гость||

убрать поганому ворью строящему по соседству свои поганые руки,прекратить коррумпированным чиновникам рубить лесь с целью установки своих воровских лавочек.Твари чтоб вы сдохли мрази,кто прорезал там лес.

Гость||

Это проект Риссан видел рекламу у них в лифтах они гордятся этим " проектом" опять нагадили и довольны.

У них по двору на западной поляне ходит ЧОП и выгоняет из двора детей чтобы якобы не ломали аттракционы во дворе своими глазами наблюдала , жесть.. Абсурд не покупайте там квартиры будите под присмотром как в тюрьме , ужас

Гость||

и так уже наразвивали до того, что загнется скоро лес весь, да и парк тоже, шашлычники угробят его быстрее чинушей!

Гость||

Предложение одно - отвалите от леса!!!! Вот вообще!!!! Забудьте о его существовании! Уничтожили практически единственную достойную внимания достопримечательность Пензы!

Гость||

Руки прочь от леса, продажные твари! хватит барыжить народным добром!

Гость||

Вот привязались к единственному месту более менее похожее на цивилизацию. Вся Пенза в зарослях непролазных, особенно центр. Облагораживайте создавайте.... Нет нужно именно там создавать видемость!2

Гость||

развивайте выселки свои: зарю, территорию жизни и т.д., там народ просит зоны отдыха, а западную замордовали уже, тьфу!

Гость||

Когда долгожданные Арбековские пруды облагородят и сделают там зону отдыха для ОГРОИНОГО района?

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