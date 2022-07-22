От пензенцев ждут предложений по развитию Олимпийской аллеи

22.07.2022 | 09:39

Пензенцев, желающих принять активное участие в развитии Олимпийской аллеи и высказать свои предложения, готовы выслушать.

Накануне сообщалось, что горожане по-разному отнеслись к установке детского игрового городка в зеленой зоне.

«Здесь ключевое слово - «безвкусно». Гуляя или занимаясь спортом в парке, меньше всего хочется видеть объекты «вырви глаз»; «Олимпийская аллея - для спорта и отдыха, а для детских развлечений есть детские парки. Почему человек должен терпеть этот детский визг, если он приехал послушать тишину и насладиться свежим воздухом?»; «Хочется гулять, дышать, слушать птиц, отдохнуть от городской суеты, а тут заходишь - и начинается: крик, шум, гам», - высказались одни.

«Павильон стоит в стороне, никому не мешает, но у нас одни эстеты и зануды»; «Родители спортом занимаются, а дети отдыхают. Что плохого-то?»; «Не хотите пользоваться - не пользуйтесь. А для некоторых родителей это пять минут отдыха от детей», - заявили другие.

«Предлагаю в драматическом театре в партере батут поставить, все равно наполовину пустой, как правило. Взрослые спектакли смотрят, дети развлекаются, а если кому это помешает, просто не обращайте внимания», - ответили третьи.

К обсуждению, развернувшемуся в ТГ-чате «ПензаИнформ», подключился специалист центра управления регионом.

«Благодарим за ваше внимание к вопросам развития городских пространств. Действительно, лес Западной Поляны - это уникальный уголок природы, который любим многими горожанами. Ежедневно с раннего утра и до позднего вечер сотни людей приходят сюда вместе со своими семьями. Мы должны думать и об их комфортном пребывании. Процесс развития данной территории - это ответ на сформировавшийся запрос жителей города», - ответили в ЦУРе.

Утверждается, что администрация парка имени В. Г. Белинского (ул. К. Маркса, д. 1, тел. 8 (8412) 688-688, priemnaya_parka@mail.ru), на балансе которого находится Олимпийская аллея, готова выслушать и обсудить все предложения, касающиеся развития данной рекреационной зоны.