Детей не вывезти: жительница области показала дорогу к лагерю

13.07.2022 | 09:53

Жительница Пензенской области рассказала об удручающем состоянии дороги, ведущей к детскому лагерю отдыха. Свое обращение она опубликовала на странице губернатора во «ВКонтакте».

«В Сердобском районе есть детский лагерь «Чайка». Хороший педсостав, руководство. Для старого лагеря вполне нормальные условия для детей. Но вот совсем беда с дорогой. Лагерь находится в дремучем лесу. Понятно, что асфальтового покрытия никто не ждет. Но проехать на легковом автомобиле очень сложно, а после дождя невозможно вообще», - пояснила женщина.

Поскольку дорога проходит по лесному массиву, солнечного света там мало, лужи сохнут очень долго.

«Если уж организовали отдых, то следить надо и за дорогой. Не дай бог экстренная эвакуация детей, их из леса просто не вывезти. Там такие буераки, что и автобус может застрять или перевернуться», - поделилась опасениями интернет-пользовательница.

Она попросила засыпать метровые ямы щебнем. По данным на 9:50 13 июля, ей никто не ответил.

Фото Инны Комаровой.