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Глас народа

Шлагбаум: на ул. Коммунистической упавшее дерево закрыло проезд

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Внутриквартальный проезд на Коммунистической улице, 35, «под охраной» шлагбаума, который создала сама природа. Путь автомобилистам и пешеходам преграждает упавшее дерево.

Тонкий ствол нависает над дорогой у ларьков рядом с домом. Снимки с места ЧП были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 9 июля.

По словам автора, жители хотели сообщить о происшествии в управляющую компанию, а также в МУП «Зеленое хозяйство», однако дозвониться ни в ту, ни в другую организации не смогли.

В Пензе подобные ЧП не редкость. Чаще всего деревья падают, не выдерживая порывов ветра при ненастной погоде или веса снега. Далеко не всегда коммунальщики устраняют последствия ударов стихии.

Так, старое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на Ленинградской улице, 10. Это случилось в начале февраля. Долгое время поврежденная машина находилась в плену снега и ствола, и только с приходом тепла специалисты освободили ее, явившись с пилой.

Фото Марии Коростиной, vk.com/zloj58.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам автора, жители хотели сообщить о происшествии в управляющую компанию, а также в МУП «Зеленое хозяйство», однако дозвониться ни в ту, ни в другую организации не смогли.
Во-первых, звонить нужно по номеру аварийно-диспетчерской службы указанному в квитанции от УК. В саму УК звонить не нужно. В аварийной должны принять и зарегистрировать заявку.

Во-вторых, в МУП «Зеленое хозяйство» и УК необходимо было направить письменные обращения. В том числе сообщить о проблеме можно быстро и удобно на Госуслугах.

В-третьих, поделом. Автомобилисты совсем оборзели.

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