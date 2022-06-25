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Глас народа

Непривитые пензенцы получают сертификаты о вакцинации от COVID

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В субботу, 25 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило два схожих обращения от пензенцев, получивших извещения о вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом они и не думали прививаться.

«Мне на «Госуслугах» пришло письмо о вакцинации. Я прививалась «Спутником V» зимой 2020/2021 года, потом - «Спутником Лайт» прошлым летом. Несмотря на прививки, в сентябре переболела COVID-19 (диагноз подтвержден ПЦР-тестом). После этого я не прививалась, но неожиданно получила сертификат», - рассказала пензячка.

В доказательство она прислала скриншот свидетельства о ее иммунизации.

Примечательно, что эта же жительница Пензы в 2021 году на сайте госуслуг обнаружила, что успешно прошла диспансеризацию, хотя в реальности в поликлинике не бывала. Стоимость диспансеризации составила 1 313 рублей 69 копеек.

Еще одна пензячка и также на сайте госуслуг обнаружила сертификат о вакцинации. «Я вообще не хожу по врачам и даже сомневаюсь, что в поликлинике есть моя карточка. И никаких прививок я никогда не делала. Тем не менее оказалась «вакцинированной» от ковида», - рассказала она.

По словам женщины, это не единственный случай: такие же сертификаты получили и знакомые. По ее мнению, такие факты могут говорить об искажении данных о количестве вакцинированных в регионе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Это пензенский Минздрав по предварительному сговору с территориальным фондом страхования, обманывают государство и воруют по карманам деньги из фонда страхования. Но не удивляйтесь, пензенская прокуратура об этом "не знает" и нарушений не увидит.

Гость||

Везде вранье и обман

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Примечательно, что эта же жительница Пензы в 2021 году на сайте госуслуг обнаружила, что успешно прошла диспансеризацию, хотя в реальности в поликлинике не бывала.
Примечательно что эта пензючка не обратилась по факту фейковой диспансеризации в Росздравнадзор, свою страховую компанию, ТФОМС и прокуратуру. На таких терпилах всё и держится. Разумеется и по факту фейковой вакцинации она примет решение заткнуться.

Гость||

Все эти фейковые медицинские услуги прямой урон бюджету и растрата.

Гость||

Гость писал(a):

Это пензенский Минздрав по предварительному сговору с территориальным фондом страхования, обманывают государство и воруют по карманам деньги из фонда страхования. Но не удивляйтесь, пензенская прокуратура об этом "не знает" и нарушений не увидит.
А откуда прокуратура об этом узнает если жертвы фейковых медицинских вмешательств туда не обращаются. Прокуратуру надо подключать как и Росздравнадзор.

Гость||

Запоминайте.

Если вы обнаружили что вам провели, например фейковую диспансеризацию сначала обращайтесь в свою страховую компанию. Не помогло - в ТФОМС. Снова облом - в Росздравнадзор.

Прокуратура последняя в этом списке.

Когда вы обращаетесь в прокуратуру у вас на руках уже должны быть официальные ответы вашей страховой компании, ТФОМС, Росздравнадзора и свежая выписка из вашей электронной медицинской карты и оказанных услугах по ОМС.

Но крайне маловероятно, что ваша эпопея за правду дойдёт до прокуратуры.

Предостерегаю вас от обращения в Министерство здравоохранения Пензенской области и к руководству медицинской организации. В лучшем случае запись, например о фейковой диспансеризации уберут из вашей электронной медицинской карты. Но счёт страховой уже выставлен и оплачен. В выписке по ОМС всё будет на месте и спустя год.

Гость||

Не удивлюсь, если их привлекут за дискредитацию минздрава

Дмитрий Н. Мотовилов||

Иногда вражеская программа даёт сбои и работает в пользу того, которого призвана уничтожить... Дуракам счастье.

Гость||

Гость писал(a):

Не удивлюсь, если их привлекут за дискредитацию минздрава
С дискридитацией минздрава вполне успешно справляются Воробьёва и Тюгаева. Премию им.

Гость||

В ГБУЗ "Городская поликлиника" 4 рентгенолога зафигачили справку на имя главврача Маркова о том, что у кого-то (фамилию они не указали) было в жизни несколько переломов рёбер. Под руководством Маркова продажные отмазывают полицаев-садистов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам женщины, это не единственный случай: такие же сертификаты получили и знакомые. По ее мнению, такие факты могут говорить об искажении данных о количестве вакцинированных в регионе.
Такие факты говорят что терпил у нас много.

Гость||

Гость писал(a):

В ГБУЗ "Городская поликлиника" 4 рентгенолога зафигачили справку на имя главврача Маркова о том, что у кого-то (фамилию они не указали) было в жизни несколько переломов рёбер.
Что за блеяния?

Гость||

Гость писал(a):

Под руководством Маркова продажные отмазывают полицаев-садистов.
А как иначе? Полицейские ведь граждан не избивают. Это всё клевета госдепа.

Гость||

Да вы шо? Полицейские.. и граждан избивают... не не слыхал

Гость||

я тоже "прошла диспансеризацию", хотя в поликлинике лет ПЯТЬ не была!!! АФЕРИСТЫ!!!

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Имя: Гость
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