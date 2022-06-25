Непривитые пензенцы получают сертификаты о вакцинации от COVID

25.06.2022 | 10:47

В субботу, 25 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило два схожих обращения от пензенцев, получивших извещения о вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом они и не думали прививаться.

«Мне на «Госуслугах» пришло письмо о вакцинации. Я прививалась «Спутником V» зимой 2020/2021 года, потом - «Спутником Лайт» прошлым летом. Несмотря на прививки, в сентябре переболела COVID-19 (диагноз подтвержден ПЦР-тестом). После этого я не прививалась, но неожиданно получила сертификат», - рассказала пензячка.

В доказательство она прислала скриншот свидетельства о ее иммунизации.

Примечательно, что эта же жительница Пензы в 2021 году на сайте госуслуг обнаружила, что успешно прошла диспансеризацию, хотя в реальности в поликлинике не бывала. Стоимость диспансеризации составила 1 313 рублей 69 копеек.

Еще одна пензячка и также на сайте госуслуг обнаружила сертификат о вакцинации. «Я вообще не хожу по врачам и даже сомневаюсь, что в поликлинике есть моя карточка. И никаких прививок я никогда не делала. Тем не менее оказалась «вакцинированной» от ковида», - рассказала она.

По словам женщины, это не единственный случай: такие же сертификаты получили и знакомые. По ее мнению, такие факты могут говорить об искажении данных о количестве вакцинированных в регионе.