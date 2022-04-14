В Кузнецке рассказали о замерзших после отключения тепла детях

14.04.2022 | 08:41

Жители Кузнецка поспорили из-за отключенного отопления. Дискуссия разгорелась 13 апреля - в первый же вечер после того, как была прекращена подача ресурса.

«Завтра температура воздуха +7, ночью +4! А послезавтра ноль (по информации «Яндекс.Погоды». - Прим. ред.)! Ноль - это как бы даже не плюс. Снег лежит еще в некоторых местах. Вот подскажите, пожалуйста, где взять денег на обогреватели, на лекарства детям, потому что уже завтра с утра будут сопли. А белье стирать и сушить где? На улице под дождем? Или дома в морозе? А обувь детскую завтра после дождя просушить где? Можно подумать хотя бы о детях? Это взрослый человек в состоянии ночью спать одетым и под одеялом, а ребенок ночью одеяло снимает и болеет», - возмутилась одна из местных жительниц.

Некоторые горожане разделили ее негодование: «Чтобы ребенка помыть, нужно час обогревателем ванную греть сначала. От обогревателей воздух сухой. Спать невозможно. А без них невозможно холодно», «Дети болеют и других заражают. Не у всех же частные дома и регулируемые газовые аппараты. Обогреватель так крутит счетчик, мама не горюй. И так все заработанные деньги уходят на квитанции по 6000, а остальное на еду и сад».

Другие, напротив, положительное отнеслись к завершению отопительного сезона: «А мы рады, что выключили, дома очень жарко было, с открытыми окнами спали».

Еще одна местная жительница обратила внимания, что ситуация во всех квартирах разная.

«У нас 1-2-й этажи батареи горячие, 3-й этаж - нормальные, а 4-5-й этажи - чуть теплые. Как объясняет поставщик тепла, в доме неправильно сделана система отопления. Вот и получается, что кому-то жарко, а кто-то мерзнет», - поделилась она.

По информации Пензенского гидрометцентра, в ночь на пятницу температура воздуха в регионе будет от трех до пяти градусов тепла, в ночь на субботу - от одного до трех. В выходные ожидается потепление.