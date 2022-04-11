В Пензе сбылись опасения насчет новой дворовой площадки

11.04.2022 | 09:37

В Пензе реконструированная детская площадка вновь покрылась грязью. О проблеме на улице Кронштадтской, 3, одна из местных жительниц рассказала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

Территорию в указанном дворе обустроили в 2021 году. Покрытие комплекса сделали ниже прилегающего грунта, и после осенних дождей его заполнила грязь. От подрядчика потребовали устранить недостатки, поскольку уже тогда было ясно: весной ситуация станет только хуже.

Так и произошло. В апреле, когда снег сошел, площадка оказалась покрыта землей, песком, щебенкой и мусором. По словам горожанки, место «испортили окончательно и исправлять не особо-то хотят». Раньше здесь было спокойно и красиво, а теперь стало грязно.

Представители городской администрации в ответ на жалобу сообщили, что 11 апреля территорию планируют убрать.

«Также утром с инициативными жителями встретится сотрудник управления ЖКХ для решения вопроса по благоустройству данной территории. Телефон специалиста 8 (8412) 42-06-97», - пояснили в мэрии.

Фото Наталии Шишловой, vk.com.