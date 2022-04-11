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Глас народа

В Пензе сбылись опасения насчет новой дворовой площадки

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В Пензе реконструированная детская площадка вновь покрылась грязью. О проблеме на улице Кронштадтской, 3, одна из местных жительниц рассказала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

Территорию в указанном дворе обустроили в 2021 году. Покрытие комплекса сделали ниже прилегающего грунта, и после осенних дождей его заполнила грязь. От подрядчика потребовали устранить недостатки, поскольку уже тогда было ясно: весной ситуация станет только хуже.

Так и произошло. В апреле, когда снег сошел, площадка оказалась покрыта землей, песком, щебенкой и мусором. По словам горожанки, место «испортили окончательно и исправлять не особо-то хотят». Раньше здесь было спокойно и красиво, а теперь стало грязно.

Представители городской администрации в ответ на жалобу сообщили, что 11 апреля территорию планируют убрать.

«Также утром с инициативными жителями встретится сотрудник управления ЖКХ для решения вопроса по благоустройству данной территории. Телефон специалиста 8 (8412) 42-06-97», - пояснили в мэрии.

Фото Наталии Шишловой, vk.com.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Так вам и надо.

Гость||

Нужно составить смету. Провести тендер на работы... Всё у Вас будет хорошо.

Гость||

То же самое с новыми площадками на ул.Дзержинского и ул.Луначарского

Гость||

Нужно к ним сделать нормальные подходы,а не по грязи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе реконструированная детская площадка вновь покрылась грязью.
Это не детская площадка.

Гость писал(a):

То же самое с новыми площадками на ул.Дзержинского и ул.Луначарского
Терпилы везде одинаковые.

Гость писал(a):

Так вам и надо.
Это правда(

Гость||

Подметите сами, мамаши, не так там и много, а дворника до морковкиного заговенья ждать будете!

Гость||

Гость писал(a):

Терпилы везде одинаковые.
А ты герой, типа, вякаешь тут!

Гость||

тот кто строил и тот кто принимал и деньги за работу платил,видимо эли лица не устанавливаемые.почему же по закону с них не спросить?

Гость||

Дворников нет, убирать эту территорию никто не хочет, подходов асфальтированых к этой площадке нет

Имя: Гость
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