Так сойдет: на мосту в Кузнецке натянули сигнальную ленту

Житель Кузнецка обратил внимание на опасность, подстерегающую пешеходов на мосту на улице Стекловской. Свою жалобу он выложил в местном сообществе во «ВКонтакте» утром в среду, 30 марта.
На опубликованных кадрах - сигнальная лента, натянутая вдоль тротуара. Другие ограждения, которые препятствовали бы падению людей вниз, отсутствуют.
«Администрация, ждете беды? Каждый день еду мимо и постоянно дети кучкуются, вы чего добиваетесь? Или вы думаете, ленточку повесили, и проблема решена, ан нет, и не нужно руками разводить, что денег нет… Кому непонятно, это мост по Стекловской, по неизвестной причине отсутствует половина ограждений уже неделю!» - пояснил кузнечанин.
Он пригрозил чиновникам обращениями в другие инстанции, если проблему оперативно не решат.
Интернет-пользователей увиденное не удивило. «И так сойдет», - написал один из них, процитировав героя известного советского мультфильма.
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