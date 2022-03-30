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Глас народа

Так сойдет: на мосту в Кузнецке натянули сигнальную ленту

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Житель Кузнецка обратил внимание на опасность, подстерегающую пешеходов на мосту на улице Стекловской. Свою жалобу он выложил в местном сообществе во «ВКонтакте» утром в среду, 30 марта.

На опубликованных кадрах - сигнальная лента, натянутая вдоль тротуара. Другие ограждения, которые препятствовали бы падению людей вниз, отсутствуют.

«Администрация, ждете беды? Каждый день еду мимо и постоянно дети кучкуются, вы чего добиваетесь? Или вы думаете, ленточку повесили, и проблема решена, ан нет, и не нужно руками разводить, что денег нет… Кому непонятно, это мост по Стекловской, по неизвестной причине отсутствует половина ограждений уже неделю!» - пояснил кузнечанин.

Он пригрозил чиновникам обращениями в другие инстанции, если проблему оперативно не решат.

Интернет-пользователей увиденное не удивило. «И так сойдет», - написал один из них, процитировав героя известного советского мультфильма.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

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Гость||

Иван ждёт друзей!!!

Гость||

тогда собирайся.

Гость||

Он пригрозил,надо же какой грозный,аки жук...

Гость||

А говорили на Марс полетим, а тут перила недоступны. Грит, все страны нам завидуют, грит, я это точно знаю,кхе-кхе

Гость||

Гость писал(a):

тогда собирайся.
Там туса для чинуш...

Гость||

Гость писал(a):

тогда собирайся.

Там туса для чинуш...

Такие как ты тоже нужны,горшки мыть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Администрация, ждете беды?
Они в Москву собираются...

Гость||

Гость писал(a):

Такие как ты тоже нужны,горшки мыть.
Ты "хозяин" параши,широки познания?

Гость||

Да устаканится,что шуметь.

Гость||

Да и не собираюсь,за что гавнюков благодарить то,тренируйся дальше.

Гость||

Гость писал(a):

Да устаканится,что шуметь.
Молодец,что все изречения СА запоминаешь, ты наверное еще и тетрадку завел, как раньше Ленина конспектировали, так и ты наверное записываешь, ты пиши-пиши, да на досуге почитывай, авось мозги просвелеют.

Гость||

Интересно, планируют ли в Пензе ремонт моста между ГПЗ и Нефтебазой. С прошлого года в аварийном состоянии, аварийная лента уже отсутствует

Гость||

Ничего , устаканится)

Имя: Гость
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