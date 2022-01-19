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Глас народа

Жительницу Пензенской области возмутил рост цен на проезд

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В Сердобске объяснили резкое увеличение стоимости проезда. Представители районной администрации ответили на жалобу местной жительницы, опубликованную в Instagram-аккаунте губернатора.

«У нас в Сердобске проезд на автобусе с 22 рублей увеличился с 1 января до 25 рублей по городу и на двух маршрутах до 30 рублей. Почему плата за проезд выше инфляции? Это законно?» - поинтересовалась сердобчанка.

Сотрудники администрации Сердобского района разъяснили, что стоимость проезда на маршрутах с нерегулируемыми тарифами устанавливается перевозчиком самостоятельно.

«ООО «Кузнецкая транспортная компания» в Сердобском районе осуществляет перевозку пассажиров по нерегулируемым тарифам, которые зависят от роста цен на горюче-смазочные материалы, расчета технико-эксплуатационных показателей, времени работы автобуса, расчета затрат на один автобус», - уточнили чиновники.

По их словам, по всем этим показателям и определяется цена на проезд. Женщину такой ответ не удовлетворил.

«Я так и думала, что нам индексируют (пенсию. - Прим. ред.) на 8,6%, а компании всегда найдут оправдания, чтоб повысить цены, на сколько захотят - и так во всем. В магазин, аптеки уже страшно идти, никакой пенсии не хватит», - поделилась сердобчанка.

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Гость||

Мельниченко расскажите. А то они только по докладам подчиненных живут.

Гость||

Ну что ж поделать - такой у нас в России бизнес - хочу прибыли здесь и сейчас, сделаю проезд по 50 рублей, а чтобы жопу прикрыть откачу чиновникам и нормально

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.01.2022 10:27|

Мельниченко расскажите.

А толк-то будет???! Власть в Пензе до безобразия аморфная, способна только министерства создавать, собственные штинишки протирать, да в кассу наведываться.

Гость||

Куда вы там в селе ездиете?У вас все в шаговой доступности.У нас в Пензе давно проезд 32 и что ?У вас там все с огородов и покупаете только хлеб.

Гость||

Гость писал(a):

У нас в Пензе давно проезд 32 и что ?
У вас по 98 давно должно быть.

Гость||

Что-то ФАС у нас молчит. Надо объяснить россиянам, что нужно с пониманием относиться

к желаниям буржуев,тем более власть их, а мы свою сдали им добровольно.

Гость||

Так и ты огород заведи. Будешь только хлеб покупать

Гость||

капитализм наступил на цены ни может ни кто повлиять пишите куды хотите.

Имя: Гость
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