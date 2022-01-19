Жительницу Пензенской области возмутил рост цен на проезд

19.01.2022 | 10:05

В Сердобске объяснили резкое увеличение стоимости проезда. Представители районной администрации ответили на жалобу местной жительницы, опубликованную в Instagram-аккаунте губернатора.

«У нас в Сердобске проезд на автобусе с 22 рублей увеличился с 1 января до 25 рублей по городу и на двух маршрутах до 30 рублей. Почему плата за проезд выше инфляции? Это законно?» - поинтересовалась сердобчанка.

Сотрудники администрации Сердобского района разъяснили, что стоимость проезда на маршрутах с нерегулируемыми тарифами устанавливается перевозчиком самостоятельно.

«ООО «Кузнецкая транспортная компания» в Сердобском районе осуществляет перевозку пассажиров по нерегулируемым тарифам, которые зависят от роста цен на горюче-смазочные материалы, расчета технико-эксплуатационных показателей, времени работы автобуса, расчета затрат на один автобус», - уточнили чиновники.

По их словам, по всем этим показателям и определяется цена на проезд. Женщину такой ответ не удовлетворил.

«Я так и думала, что нам индексируют (пенсию. - Прим. ред.) на 8,6%, а компании всегда найдут оправдания, чтоб повысить цены, на сколько захотят - и так во всем. В магазин, аптеки уже страшно идти, никакой пенсии не хватит», - поделилась сердобчанка.