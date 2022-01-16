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Глас народа

Пензячку шокировал ребенок с вейпом в городском кафе

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Пензячка поделилась роликом, в котором запечатлен мальчик, курящий вейп в кафе быстрого питания на улице Терновского.

Кадры появились в Telegram-канале сообщества «Пенза Новости» в воскресенье, 16 января.

«Уже с малых лет увлекается вейпом! Я не могла не обратить на это внимание. Для меня это полный шок! Куда смотрят родители?! Замечаний мальчикам я делать не стала, дабы не быть посланной. Но если уже в таком раннем возрасте ребятишки позволяют себе курить эту гадость, то я боюсь представить, что дальше будет с нашим поколением», - отметила женщина.

На кадрах - мальчик, сидящий за столиком. Времяпрепровождение ребенку скрашивает вейпинг.

Ситуацию пензенцы обсудили в группе penza_novosti в соцсети Instagram. Многие вспомнили, что и ранее дети страдали такой вредной привычкой, как курение, однако старались не попадаться на глаза взрослым.

«Раньше подбирали и курили бычки в детстве, сейчас вейпы. Прогресс», «Мне 40 лет, и в мое школьное время подростки за школой курили, я не говорю, что это хорошо, но никак не характеризует поколение», - написали они.

Другие пользователи задались вопросом, каким образом дети покупают вейп. Некоторые предположили, что родители в курсе и сами снабжают веществами подростков.

«Есть которые покупают сами: «Лучше вейп курит, чем сигареты» или «Лучше качественные курит, чем дешевую отраву», - отметила участница обсуждения.

Одну из пользовательниц, как и автора видео, встревожила доступность и популярность вейпов.

«90% людей попробовали алкоголь и сигареты до 16 лет. Раньше курили сигареты ужасные горькие, тяжелые, больше одной сигареты мало кто выкуривал. А сейчас вейп сладенький, вкусный, парит отлично. Дети курят его много, из-за чего происходит отравления никотином организма еще больше, чем от сигарет. Плюс доступная цена и легкая возможность приобретения», - высказалась она.

Ранее сообщалось о трагедии, случившейся в Бийске Алтайского края. 12-летний школьник курил вейп вместе со своей старшей сестрой и ее подругой. Всем стало плохо. Девушек госпитализировали, а мальчик скончался.

Распространенность и легкодоступность вейпов тревожит и чиновников. Они неоднократно предлагали запретить продажу данной продукции всем, кто родился после 2014 года.

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Гость||

Пить курить и говорить он начал одновременно

Гость||

он еще и девок топчет

Гость||

аххахахахахаххаха, его личное дело и его здоровье, что привязаться больше не к чему?

Гость||

Что еще за его дело? Правильно обращает. Это не чей-то ребенок, а будущий налогоплательщик и содержатель достойных семей, раб должен быть здоров и хорошо плодиться, а это что будет, и так падеж какой вон. Распоясались совсем.

Гость||

и чо что он сосет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для меня это полный шок!
Это для всех адекватных людей шок. Мальчик никотиновый наркоман и курит вейп прямо средь белого дня в кафе. Даже не скрывает. Его родители быдланы - 100%.

Гость||

Я бы из такого кафе сразу ушёл. Мало ли чего от них еще ожидать можно. Пацан растёт дурачком, мамкина радость, так и родители видать аналогично...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На кадрах - мальчик, сидящий за столиком. Времяпрепровождение ребенку скрашивает вейпинг.
Родителей лишить родительских прав. А как ещё?

Гость||

Так если что, в Бийске угарным газом отравились)

Имя: Гость
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