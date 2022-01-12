После курения вейпа скончался 12-летний россиянин

12.01.2022 | 15:55

В городе Бийск Алтайского края после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, еще двух девочек госпитализировали в больницу. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Мальчик со своей несовершеннолетней сестрой отправился на ночевку к ее подруге. В квартире подростки нашли вейп и покурили его, после чего всем стало плохо. Школьника спасти не удалось. Уточняется, что обе девочки госпитализированы и находятся в критическом состоянии, одна из них в коме.

Информацию подтвердили в Следственном комитете по региону. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Вейп - электронная сигарета, внутри которой нагревается и закипает жидкость, в результате чего образуется пар для вдыхания.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табачной продукции в любом ее виде - айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы - людям, которые родились после 2014 года.