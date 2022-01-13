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Глас народа

На крыше многоквартирного дома в Пензе поставили крест

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На крыше одной из девятиэтажек в Пензе поставили восьмиконечный православный крест. Один из местных жителей обратил внимание на конструкцию и задался вопросом, насколько законна ее установка.

Горожанин обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», прислал фотографию креста и рассказал, что он появился над вторым подъездом дома № 32 на улице Рахманинова.

«Кто и с какой целью его установил, неизвестно. Вероятно, дело рук председателя, т. к. доступ на крышу есть только у него. Представитель Пензенской епархии, прокомментировав вопрос, сказал, что РПЦ данные конструкции никогда не устанавливает, тем более на крыше 9-этажного дома», - поделился житель города.

По его мнению, конструкция потенциально опасна - в случае падения от нее могут пострадать люди или имущество. Вызывает она и этические сомнения.

«В нашем доме есть и представители других конфессий, их чувства оскорбляются данным действием. Помимо прочего, неизвестна прочность и надежность установленного элемента, возможно, он угрожает и здоровью прохожих», - высказал опасения пензенец.

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Гость||

Я живу в этом доме. Верю в летающего макаронного монстра. Можно я большой ролтон там поставлю?

Гость||

Предлагается председателю сделать добровольное обрезание. Это смягчит создавшуюся щекотливую ситуацию в глазах представителей многих конфессий. А в последствии председателю необходимо поставить крест на себе.

Гость||

Так там весёленький председатель

Гость||

Часовенку там устроить - и алга!

Гость||

Гость писал(a):

Я живу в этом доме. Верю в летающего макаронного монстра. Можно я большой
Когда вас, клоунов, будет более 4-х процентов местного населения - рассмотрим ваше предложение. Не благодари.

Гость||

СОВСЕМ ЧЁКНУЛИСЬ...

Гость||

Точно там часовненьку надо мутить

Гость||

А как к этому относится Пензенская епархия? Такими темпами и на общественные туалеты установят. Это провокация или пробный шар на вседозволенность?

Гость||

Может там кого погребли? Могила на крыше может быть? Стоит проверить.

Гость||

Наверное там кто то однажды с крыши свалилися, вот и крест. Ну как при дороге бывают.

Гость||

Да какой это крест, обычная стойка для проводов, с одной покосившейся перекладиной.

Гость||

Гость писал(a):

Когда вас, клоунов, будет более 4-х процентов местного населения - рассмотрим ваше предложение. Не благодари.
он уже не один

Гость||

Вот он крест животворящий!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

он уже не один
До 4-х процентов число дурачков дотянет, тогда и разговор вести.

Гость||

Совсем недавно на каждом заведении висело "СЛАВА КПСС". Вот к чему сейчас стремятся, только с крестом животворящем.

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Имя: Гость
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