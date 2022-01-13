На крыше многоквартирного дома в Пензе поставили крест

13.01.2022 | 09:33

На крыше одной из девятиэтажек в Пензе поставили восьмиконечный православный крест. Один из местных жителей обратил внимание на конструкцию и задался вопросом, насколько законна ее установка.

Горожанин обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», прислал фотографию креста и рассказал, что он появился над вторым подъездом дома № 32 на улице Рахманинова.

«Кто и с какой целью его установил, неизвестно. Вероятно, дело рук председателя, т. к. доступ на крышу есть только у него. Представитель Пензенской епархии, прокомментировав вопрос, сказал, что РПЦ данные конструкции никогда не устанавливает, тем более на крыше 9-этажного дома», - поделился житель города.

По его мнению, конструкция потенциально опасна - в случае падения от нее могут пострадать люди или имущество. Вызывает она и этические сомнения.

«В нашем доме есть и представители других конфессий, их чувства оскорбляются данным действием. Помимо прочего, неизвестна прочность и надежность установленного элемента, возможно, он угрожает и здоровью прохожих», - высказал опасения пензенец.