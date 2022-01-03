На улице Карпинского килограммы хлеба оказались на помойке

В понедельник, 3 января, горожанка Елена прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимок ящиков с хлебом, которые вынесли к мусорным контейнерам.
«Так нельзя!» - прокомментировала пензячка.
Она отметила, что фото сделано за домом № 6 на улице Карпинского. Рядом расположены два магазина крупных российских сетевиков.
В объектив камеры попало множество буханок хлеба и батонов. Товар, по всей видимости, зачерствел, оказавшись невостребованным у покупателей. Его аккуратно сложили в ящик и коробки, возможно, надеясь, что кто-либо из нуждающихся заберет себе.
В декабре 2021-го пензенцы отметили рост цен на хлебобулочные изделия. Вопрос, почему стоимость важного продукта растет, а зарплаты остаются прежними, они задали в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.
«Изменение розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия обусловлено ростом закупочных цен производителей АО «Пензенский хлебозавод № 2» и АО «Пензенский хлебозавод № 4» с 1 ноября 2021 на 15%, но при этом размер торговой наценки в предприятиях торговли не меняется.
В Пензенской области на протяжении текущего года на позицию «хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта» сложилась минимальная потребительская цена в сравнении с регионами Приволжского федерального округа», - объяснил тогда представитель областного минтруда.
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