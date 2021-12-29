Сетевое издание|18+|Среда|29 дек 2021|10:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Лестница в переходе на пр-те Победы превратилась в горку

Печать

Жительница Пензы указала на неприспособленность подземного перехода на проспекте Победы для пешеходов. Свою жалобу она прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Пожалуйста, обратите внимание на подземный переход около магазина «Буратино», невозможно спускаться и подниматься, никто не чистит вообще», - констатировала женщина.

Она сфотографировала ступени, занесенные снегом. Лестница на снимке больше похожа на горку.

В 2019 году переход у магазина «Буратино» отремонтировали. Стены оштукатурили, ступени на лестницах восстановили, двери электрощитков покрасили, потолок побелили, светильники заменили на новые. Кроме того, оттуда были убраны торговые павильоны.

Однако на проспекте Победы остался еще один проблемный подземный переход - он расположен у лампового завода. В сентябре 2021-го пензенцы сообщали, что людям там ходить опасно.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А суть в том, что поставить наверху двери как в метро и стеклопакеты по бокам при ремонте этого сарая в голову не пришло. Глав.розочке денег жалко было.

Гость||

Гость писал(a):

А суть в том, что поставить наверху двери как в метро и стеклопакеты по бокам
А может по каким документам они и есть,но вы их просто не видите?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте