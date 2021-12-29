Лестница в переходе на пр-те Победы превратилась в горку

29.12.2021 | 09:38

Жительница Пензы указала на неприспособленность подземного перехода на проспекте Победы для пешеходов. Свою жалобу она прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Пожалуйста, обратите внимание на подземный переход около магазина «Буратино», невозможно спускаться и подниматься, никто не чистит вообще», - констатировала женщина.

Она сфотографировала ступени, занесенные снегом. Лестница на снимке больше похожа на горку.

В 2019 году переход у магазина «Буратино» отремонтировали. Стены оштукатурили, ступени на лестницах восстановили, двери электрощитков покрасили, потолок побелили, светильники заменили на новые. Кроме того, оттуда были убраны торговые павильоны.

Однако на проспекте Победы остался еще один проблемный подземный переход - он расположен у лампового завода. В сентябре 2021-го пензенцы сообщали, что людям там ходить опасно.