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Общество

На Карпинского и Окружной установят вызывные светофоры

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В Пензе на 2 улицах начали установку светофоров с кнопкой вызова разрешающего сигнала для пешеходов. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале.

Вызывные светофоры появятся на дорогах с 5 полосами движения - рядом с остановками «Мотоциклетная улица» на Карпинского и «ДСУ» на Окружной.

«Их размещают около пешеходных переходов с небольшим потоком людей», - отметил Александр Басенко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пензе на 36 пешеходных переходах установят дополнительные источники освещения - светодиодные фонари типа «кососвет».

На данный момент их монтаж завершен на Большой Арбековской, 70, 92 и на Тернопольской (напротив Ладожской, 37). Еще 33 «кососвета» планируется установить до конца июля, рассказал глава города.

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