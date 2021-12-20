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Глас народа

Пензенца встревожили игры подростков на льду Суры

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Горожанин в социальной сети «ВКонтакте» поделился снимками с набережной Суры. Внимание пользователя привлекли вышедшие на лед дети.

«Люди, вы вообще за своими детьми следите? Время 19:15, они по льду прыгают, он даже окрепнуть не успел, а потом удивляются, почему так много несчастных случаев», - прокомментировал фото автор.

В объектив его камеры попали трое подростков. Они стоят на заснеженном льду на большом расстоянии от берега.

Комментаторы возразили автору поста, отметив, что лед «уже толстый, а инстинкт самосохранения ребенка должен быть рефлексом».

На 13 декабря толщина льда у берегов водоемов Пензы составляла от 8 до 13 сантиметров. Выходить на него было небезопасно.

Не только подростки Пензы рискуют, играя на неокрепшем льду. Так, поведение школьников на Лермонтовском пруду взволновало жителей Заречного. Горожане заметили на водоеме восемь бегающих несовершеннолетних, двое катались на коньках. Взрослые предостерегли детей об опасности и попросили уйти.

Фото vk.com/black_pnz.

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Гость||

А чё тревожиться то? Естественный отбор. Туда значит и дорога раз мамка с папкой в перерывах между запоями не объяснили что это опасно.

Имя: Гость
Комментарий:

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