Зареченец рассказал, как не смог привиться из-за отсутствия пары

10.12.2021 | 17:24

Житель Заречного рассказал о неудавшейся попытке сделать прививку от коронавируса в медсанчасти № 59. Своей историей он поделился с подписчиками местного паблика в Instagram.

«Вот так нас прививают в МСЧ № 59», - подписан пост с фотографией справки, выданной посетителю медицинского учреждения 3 декабря.

«В вакцинации от COVID-19 отказано по причине отсутствия пары для вакцинации», - говорится в документе, внизу поставлены подпись и печать врача-терапевта.

В комментариях к посту некоторые пользователи сообщили, что сталкивались с подобной ситуацией: «Тоже не нашлось пары - в итоге привилась в другом месте в другой день)) Бывает»; «Ничего нового. Я когда на «Лайт» ходила, то же самое почти было. На него вообще аж пять чел надо набрать, так два с лишним часа пришлось ждать, пока народ наберут».

Один из комментаторов пояснил, что ампула двухкомпонентная, следовательно, рассчитана на двоих: «За это с врача спросят».

Другой посоветовал искать пару для вакцинации на сайте знакомств.

Источник: www.instagram.com/zar_info58.