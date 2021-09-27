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Глас народа

На улице Толстого автомобилисты попрощались с отличным асфальтом

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На улице Толстого в Пензе сняли хорошее асфальтовое покрытие, на которое была нанесена разметка из термопластика, более долговечного и дорогостоящего материала, чем краска.

О случившемся в воскресенье, 27 сентября, сообщил подписчик группы penza_novosti в социальной сети Instagram.

«Сегодня с утра рабочие с помощью спецтехники начали снимать асфальт и разметку. Зачем? В августе тут обновляли разметку пластиком. Асфальт ровный, без ям, ездить - одно удовольствие. И вот начали уродовать», - написал он.

К посту автор прикрепил видео со спецмашинами, снимающими покрытие с середины проезжей части.

Комментировавшие кадры пользователи пошутили, что асфальт на улице «сезонный» или, возможно, его решили положить в другом месте.

«Прокомментировал однажды ролик с ужасной ситуацией с дорогой на улице Рябова, так мне официальный источник администрации сообщил, что планируется начать ремонт в начале сентября, так вот… так и не начали. Надеюсь, хотя бы этот срезанный асфальт туда кинут», «Лето отъездили, хватит. В конце весны обратно положат. А то за зиму заездите», «Летний на зимний меняют», - высказались горожане.

Другие комментаторы посмеялись, поделившись мнением, что качественное дорожное покрытие не для Пензы: «Тот случай, когда все хорошо, тоже нехорошо», «Слишком хороший асфальт, надо заменить на плохой», «Не приняли по ГОСТу. Слишком толщина большая, может долго прослужить. Срочно нужно исправить».

Видео instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Дурачёк местный Иванкин что прокомментирует?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачёк местный Иванкин что прокомментирует?
В штаны жидиньким как обычно)))

Имя: Гость
Комментарий:

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