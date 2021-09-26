Перед подъездом дома на проспекте Победы разверзлась яма

26.09.2021 | 09:55

Жителям дома № 7 на проспекте Победы в Пензе опасно покидать подъезд. Прямо на выходе их поджидает яма.

Соответствующие снимки в субботу, 25 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала горожанка.

«Уже два дня такая яма перед подъездом. Пока я гуляла с ребенком, два человека в разное время упали туда. Это безобразие», - возмутилась женщина.

На фото - раскопанный для замены труб участок перед дверью в подъезд. Чуть в стороне есть небольшое ограждение, однако препятствием и средством защиты оно не является.

Горожанка добавила, что в доме живет много пожилых людей. Они рискуют получит травму из-за нерасторопных специалистов.

«Хотелось бы, чтобы власти обратили на это свое внимание и не издевались над жителями», - написала в заключение пензячка.