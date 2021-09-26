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Глас народа

Перед подъездом дома на проспекте Победы разверзлась яма

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Жителям дома № 7 на проспекте Победы в Пензе опасно покидать подъезд. Прямо на выходе их поджидает яма.

Соответствующие снимки в субботу, 25 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала горожанка.

«Уже два дня такая яма перед подъездом. Пока я гуляла с ребенком, два человека в разное время упали туда. Это безобразие», - возмутилась женщина.

На фото - раскопанный для замены труб участок перед дверью в подъезд. Чуть в стороне есть небольшое ограждение, однако препятствием и средством защиты оно не является.

Горожанка добавила, что в доме живет много пожилых людей. Они рискуют получит травму из-за нерасторопных специалистов.

«Хотелось бы, чтобы власти обратили на это свое внимание и не издевались над жителями», - написала в заключение пензячка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в доме живет много пожилых людей. Они рискуют получит травму
Это от того, что эти пожилые люди вашего дома очень активно голосовали на дому в прошлые выходные. И что-то подсказывает голосовали за партию, которая подняла пенсионный возраст, за депутата который живёт в Москве.

Гость||

Скоро вся пенза там будет.

В огромной яме.

Гость||

Голосовали за жуликов и воров, а теперь ноют.

Гость||

Замечательно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перед подъездом дома на проспекте Победы разверзлась яма
Просто сварщик Василий пытается вернуться домой.

Имя: Гость
Комментарий:

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