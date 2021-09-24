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Глас народа

В Арбекове остановку превратили в контейнерную площадку

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Вечером в четверг, 23 сентября, в рубрику «Глас народа» обратился житель Дальнего Арбекова по имени Юрий, рассказавший об удручающем состоянии конечной остановки.

«Остановка «Ул. Генерала Глазунова». Так же выглядит вся прилегающая территория. Никто здесь не убирает», - пожаловался мужчина.

На присланных им фотографиях видно, что буквально каждый сантиметр площади рядом с павильоном усыпан отходами: целлофановыми пакетами, жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными салфетками и т. д.

Кто-то даже устроил импровизированный контейнер в брошенной на газон автомобильной шине.

Ожидать транспорта на такой остановке неприятно, поэтому пензенец надеется, что ситуация изменится в лучшую сторону.

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Гость||

За такие остановки в руки насрать...

Гость||

так куда мусор складывать? урны нет

Гость||

Спасибо нужно сказать тем кто устанавливает такие остановки...ни урны, ни лавочки..

Гость||

Когда были остановки с ларьками и мини магазинами,всегда была чистота и порядок.

Убрали конкурентов и город утопает в мусоре...

Гость||

Гость писал(a):

Когда были остановки с ларьками и мини
Ква-ква, завывай дальше

Гость||

Гость писал(a):

Ква-ква, завывай дальше
Лижи и подсасывай...

Гость||

Гость писал(a):

Ква-ква, завывай дальше
А что завывать-то, прав человек.

Были ответственные за состояние прилегающей территории - было больше порядка. А теперь с кого власть спросит - с самих себя?

Гость||

Они на субботник бюджетников выгонят.

Имя: Гость
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