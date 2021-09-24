В Арбекове остановку превратили в контейнерную площадку

24.09.2021 | 09:19

Вечером в четверг, 23 сентября, в рубрику «Глас народа» обратился житель Дальнего Арбекова по имени Юрий, рассказавший об удручающем состоянии конечной остановки.

«Остановка «Ул. Генерала Глазунова». Так же выглядит вся прилегающая территория. Никто здесь не убирает», - пожаловался мужчина.

На присланных им фотографиях видно, что буквально каждый сантиметр площади рядом с павильоном усыпан отходами: целлофановыми пакетами, жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными салфетками и т. д.

Кто-то даже устроил импровизированный контейнер в брошенной на газон автомобильной шине.

Ожидать транспорта на такой остановке неприятно, поэтому пензенец надеется, что ситуация изменится в лучшую сторону.