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Глас народа

Новую часть Восточного кладбища заносит мусором со свалки

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Пензячку Ольгу привело в шок место, где ей пришлось похоронить близкого родственника. Речь идет о Восточном кладбище.

Соответствующий пост женщина разметила в группе penza_novosti соцсети Instagram. Она рассказала, что погребение состоялось 8 сентября. Усопшего опустили в могилу в новой части кладбища. Ольгу поразило, во-первых, бездорожье, во-вторых, обилие мусора, который ветром принесло с Чемодановской свалки, расположенной поблизости.

«Сказать, что для нас был шок и чувство вины перед усопшим за то, где нам пришлось его похоронить, - не сказать ничего. Видеть это в реальности еще страшнее, чем на видео», - поделилась женщина.

Кадры, прикрепленные к посту, действительно удручают. На заднем плане возвышается холм - это Чемодановская свалка. Все легкие бытовые отходы, пакеты, бутылки, куски полиэтилена уносит на свежие могилы.

«Это просто ужасно! Люди приезжают, и у всех недоумение от того, в каком месте приходится хоронить. Я думаю, ни один из вас, уважаемые чиновники, не хотел бы похоронить своего близкого человека в том месте, где вот столько мусора», - обратилась женщина к властям за кадром.

Она попросила решить проблему, например поставить ограждение, которое предупреждало бы занос мусора с территории свалки.

«Было больно видеть шок в глазах людей, которые привезли своих близких на захоронение», - добавила Ольга.

Видео, фото olgamakarova1404, instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Чемодановское кладбище и городская мусорная свалка давно практически одно целое. Между погостом и свалкой нет даже забора. Не даром в народе это кладбище называют "скотомогильником".Это прискорбно и ужасно слышать,но это наша действительность.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

За счёт крематория можно снять часть проблем,но сделать нужно много...

Имя: Гость
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