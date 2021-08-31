Зареченка пожаловалась на опасных зайцев в детском паровозике

31.08.2021 | 10:05

Поездка на детском паровозике в центральном парке Заречного стала для горожанки настоящим испытанием. Об этом она рассказала в паблике ЗАТО соцсети Instagram в воскресенье, 29 августа.

«Дети лет 10-12 зацепляются за последний вагончик и начинают то перелазить, то просто встают сзади, едут и смеются, пугают маленьких детей. Люди все возмущаются, а так как я была с дочкой в последнем вагоне, то мне пришлось всю эту толпу отгонять. А они не понимают, огрызаются и говорят: «Вы нам ничего не сделаете!» - посетовала зареченка.

Она добавила, что проезд ребята не оплачивали. Его стоимость - 70 рублей.

По словам горожанки, зайцы водителя паровозика не смущали.

«Говорит, что у него так почти каждый рейс и он каждые 10 шагов не намерен останавливать поезд», - пояснила женщина.

Ее взволновал не факт безбилетного проезда, а опасность, грозящая несовершеннолетним зайцам, решивших заняться «экстримом».

Комментировавшие пост горожане высказали мнение, что в подобных случаях следует привлекать правоохранителей. Некоторые тоже были свидетелями «экстремальных» поездок юных зареченцев.

«Зато безмасочников ловим, все силы туда, а подростки обнаглели дальше некуда, уже боишься по улице ходить и все из-за безнаказанности», «Полиция должна расставить приоритеты - порядок прежде всего. Тем более в общественных местах. Парк в приоритете, там дети!» - отметили зареченцы.

В обсуждение принял участие представитель центра здоровья и досуга города.

«Администрацию парка очень волнует проблема с правонарушениями подростков. Уже не один раз вызывали сотрудников полиции. Родители этих детей были очень недовольны и требовали доказательств. Администрация парка была бы благодарна за передачу видеоматериала с мобильного телефона для передачи в полицию», - написал он.

В июне 2019 года в селе Засечном Пензенского района перевернулись вагончики детского паровозика. Очевидцы рассказали, что ЧП случилось по вине нетрезвого мужчины, решившего запрыгнуть в маленький состав. Пострадавших, к счастью, не оказалось, однако ребенок, находившийся внутри, сильно испугался.

Фото www.instagram.com/zar_info58.