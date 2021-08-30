«Театр безопасности»: Пензенца возмутила калитка на пути к школе

30.08.2021 | 11:22

В воскресенье, 29 августа, в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru пришло письмо от возмущенного пензенца Александра Мраморнова.

«У 68-й школы в Арбекове поставили замечательную калитку. Зачем этот театр безопасности? Неужели тот, кто захочет, сбоку не перепрыгнет забор?» - написал он.

Свои слова мужчина подтвердил фотографией. На ней запечатлена крутые ступеньки к узкой калитке в заборе. Посредине лестница разделена перилами из металлических труб, которые вдвое суживают и без того неширокий проход. По обе стороны от калитки по косогору тянется невысокий забор, не представляющий серьезного препятствия.

«Вот сделали калитку, а как маломобильным спускаться по такой крутой лестнице? Каждая ступенька о-очень высокая и нет пандуса», - описал ситуацию читатель портала.

В преддверии 1 сентября родители пензенских школьников не устают обсуждать тему заборов вокруг школьных дворов.

Часть горожан считает, что они причиняют серьезные неудобства - местным жителям приходится делать большой крюк, обходя учебное заведение.

Другие заявляют, что требуется обеспечивать безопасность школьников, чему способствует изоляция территории. Но при этом ограждения должны быть действительно неприступными, а в калитках необходимо устанавливать магнитные замки.