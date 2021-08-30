Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|13:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

«Театр безопасности»: Пензенца возмутила калитка на пути к школе

Печать

В воскресенье, 29 августа, в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru пришло письмо от возмущенного пензенца Александра Мраморнова.

«У 68-й школы в Арбекове поставили замечательную калитку. Зачем этот театр безопасности? Неужели тот, кто захочет, сбоку не перепрыгнет забор?» - написал он.

Свои слова мужчина подтвердил фотографией. На ней запечатлена крутые ступеньки к узкой калитке в заборе. Посредине лестница разделена перилами из металлических труб, которые вдвое суживают и без того неширокий проход. По обе стороны от калитки по косогору тянется невысокий забор, не представляющий серьезного препятствия.

«Вот сделали калитку, а как маломобильным спускаться по такой крутой лестнице? Каждая ступенька о-очень высокая и нет пандуса», - описал ситуацию читатель портала.

В преддверии 1 сентября родители пензенских школьников не устают обсуждать тему заборов вокруг школьных дворов.

Часть горожан считает, что они причиняют серьезные неудобства - местным жителям приходится делать большой крюк, обходя учебное заведение.

Другие заявляют, что требуется обеспечивать безопасность школьников, чему способствует изоляция территории. Но при этом ограждения должны быть действительно неприступными, а в калитках необходимо устанавливать магнитные замки.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Эта лестница с перилами была еще 30 лет назад, когда я в этой школе учился.

Гость||

Донос писали на ученицу в этой школе?

Гость||

Муляж безопасности. На ночь,наверное, калиточку закрывают на амбарный замок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зачем этот театр безопасности? Неужели тот, кто захочет, сбоку не перепрыгнет забор?» - написал он.
Видать, автор глуповат. И слова говорит глупые. Бывает...

Гость||

Собачек мешает выгуливать

Гость||

Задача этих ограждений не обеспечивать безопасность детей или представлять препятствие преступникам.

Необходимо исключить из мозгов саму возможность представить жизнь без заборов, досмотров,проверок, вертухаев,вахтёров. Нельзя показывать возможность свободного движения, свободного мышления, осмысленно-критического взгляда на окружающее.

Аве, рабы.

Гость||

Аве, Цезарь...

Гость||

У меня теща когда у туалет ходит, также дверь "закрывает". Вонища на весь дом.

Гость||

Гость писал(a):

Задача этих ограждений не обеспечивать безопасность детей или представлять препятствие преступникам.

Необходимо исключить из мозгов саму возможность представить жизнь без заборов, досмотров,проверок

Очень правильная задача. Как в Германии хотим жить, значит, придется свыкнуться с мыслью о порядке во всем.

Гость||

Гость писал(a):

свободного движения, свободного мышления, осмысленно-критического
Спасибо поблевал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте