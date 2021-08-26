Стыд и срам: Двор дома на ул. Депутатской стал большой свалкой

26.08.2021 | 14:09

Двор дома № 17 на Депутатской улице превратился в свалку мусора. Снимками территории, заваленной строительными и бытовыми отходами, поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» местная жительница Марина.

По словам женщины, этой свалке не один год. Периодически мусор убирают то с одной ее стороны, то с другой, при этом основной объем отходов уменьшается где-то на треть. А затем рабочие уезжают и их не видно еще полгода.

От свалки исходит отвратительный запах, от которого страдают жители дома.

«Беда в том, что среди этой грязи играют дети. Они могут поджечь все это, и будет беда. А такие случаи уже были», - отметила горожанка.

Марина добавила, что местные жители жаловались на проблему в администрацию Пензы, а также в департамент ЖКХ, однако никаких действий не дождались.