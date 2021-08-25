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Глас народа

Пензенцев с диабетом встревожила замена проверенного инсулина

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Пензенские родители детей с сахарным диабетом первого типа забили тревогу из-за замены проверенного инсулина на аналог. Свои обращения они разместили под постом в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Пензенцы отметили, что в настоящее время как детям, так и взрослым без предупреждения меняют проверенный «Новоропид» на аналог российского инсулина. По их словам, данный препарат пока не проверен.

«Многие долгими месяцами подбирали дозу инсулина, налаживали компенсацию, а тут вдруг неожиданно, без рекомендаций врача, без объяснений причин нас лишают проверенного годами качественного инсулина!!! Вся жизнь наших детей, и маленьких, и подросших, держится на инсулине! Вся жизнь!!! Нам не оставляют права выбора, нас заставляют переходить на другое, непонятное лекарство. За что так поступают с нашими детьми?»

«В настоящее время повсеместно происходят переводы больных взрослых и детей на биосимиляры инсулинов. Их выдают пациентам в принудительном порядке, без права выбора, вместо подобранных лечащими врачами инсулинов. Замена происходит без объяснений, без подбора доз, без наблюдения врача», - написали врио главы региона пользователи.

По мнению пензенцев, подобные назначения не по торговому наименованию, указанному врачом, а по действующему веществу, могут сказаться на здоровье больных, вызвать осложнения.

«Инсулин - это не таблеточки, которые выбираешь в аптеке и сам решаешь, какого производителя выбрать. Применение инсулина для людей с сахарным диабетом 1-го типа проходит в стационаре, под наблюдением эндокринолога, тем более - переход с одного вида препарата на другой», - указала подписчица.

Пензенские родители призвали врио губернатора обратить внимание на эту проблему и не «ставить эксперименты на несовершеннолетних в домашних условиях».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению пензенцев, подобные назначения не по торговому наименованию, указанному врачом, а по действующему веществу, могут сказаться на здоровье больных, вызвать осложнения.
Такое чувство что это реклама инсулина «Новорапид» из Дании. Неужели в России не производят своего качественного инсулина? Неужели все диабетики России зависят от Копенгагена?

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