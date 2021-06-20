На ул. Московской в Пензе часть «Лады» ушла под асфальт

20.06.2021 | 10:51

«Качественно и безопасно», - такими словами охарактеризовал горожанин дорогу на Московской улице в Пензе, где передняя часть «Лады» скрылась в провале в асфальте.

Снимки ЧП, случившегося у арт-кафе «Крылья», появились в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 20 июня. На фото можно видеть огромную яму, заполненную водой и поглотившую передние колеса автомобиля. Инцидент произошел около 5:00.

Горожане часто жалуются в социальных сетях на провалы в покрытии улиц областного центра. Из-за порывов на сетях асфальт рушится, и колеса машин уходят под него.

Так, 19 апреля подобное ЧП случилось с иномаркой, припаркованной на улице Кураева рядом с ТЦ «Высшая лига». Во внезапно возникшую яму ушло правое переднее колесо Suzuki.

8 июля 2020 года в ловушку попал автомобиль дорожной службы, привезший песок. Колеса машины ушли под землю на перекрестке улиц Московской и Максима Горького. «Приехали ремонтировать провалившуюся плитку и сами провалились», - пошутил тогда горожанин.

Фото vk.com/sova_penza.