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Глас народа

На ул. Московской в Пензе часть «Лады» ушла под асфальт

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«Качественно и безопасно», - такими словами охарактеризовал горожанин дорогу на Московской улице в Пензе, где передняя часть «Лады» скрылась в провале в асфальте.

Снимки ЧП, случившегося у арт-кафе «Крылья», появились в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 20 июня. На фото можно видеть огромную яму, заполненную водой и поглотившую передние колеса автомобиля. Инцидент произошел около 5:00.

Горожане часто жалуются в социальных сетях на провалы в покрытии улиц областного центра. Из-за порывов на сетях асфальт рушится, и колеса машин уходят под него.

Так, 19 апреля подобное ЧП случилось с иномаркой, припаркованной на улице Кураева рядом с ТЦ «Высшая лига». Во внезапно возникшую яму ушло правое переднее колесо Suzuki.

8 июля 2020 года в ловушку попал автомобиль дорожной службы, привезший песок. Колеса машины ушли под землю на перекрестке улиц Московской и Максима Горького. «Приехали ремонтировать провалившуюся плитку и сами провалились», - пошутил тогда горожанин.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

Одно ворьё у власти

Гость||

Старые трубы надо просто все менять

Гость||

Как же они достали! Пр Победы перекрыли, Рахманинова перекрыли, на пр. Строителей провал на провале.

Гость||

Часто что то в Пензе провалы стали

появляться. Это прорыв!

Гость||

скоро вся Пенза уйдет под землю....

Гость||

Пенза одна большая яма

Гость||

Только представьте сколько км дорог можно было бы отремонтировать на деньги, найденные на ул.Лазо...

А сколько ещё припрятано у коллег и соратников...

Не только дороги б сделать можно, но и больниц настроить для борьбы с разбушевавшейся короной

А то денег нет, вы держитесь там,колитесь там, койко- мест не хватает ...

ВСЕ Есть, если поискать у тех, кто громче всех заявляет об обратном

Гость||

самые качественные дороги в мире в Пензе))) и самые нищие чиновники в Пензе))) а всем по... и прокуратуре, и федеральным властям, вообще всем по... на обычных людей... но ничего дождутся они своего...

Гость||

Они уже практически дождались. Выглядят как инопланетяне. Глазки у всех бегают. На геополитика вообще тошно смотреть, ботекс подтекает, ножками дергает, каблуки как у топ-модели.

Имя: Гость
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