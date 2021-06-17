Сетевое издание|18+|Четверг|17 июн 2021|15:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

Жители Сосновоборска с конца мая остаются без холодной воды

Печать

В четверг, 17 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила коллективная жалоба от жителей поселка Сосновоборск. Аналогичный текст они направили врио губернатора Олегу Мельниченко и прокурору области Наталье Канцеровой.

Люди рассказали о том, что с конца мая они остались без холодной воды, которую отключили из-за протечки трубы. Ресурс отсутствует в домах на улице Учительской (и ряде прилегающих улиц), в Учительском переулке, средней школе № 1, где в настоящее время идет ремонт перед 1 Сентября.

«Преимущественно в данном районе проживают люди пожилого возраста, которые не в состоянии ходить за водой на соседние улицы ввиду плохого физического состояния здоровья. Более того, жители домов не в состоянии полить огороды, вследствие чего посаженные в них всходы «умирают» от отсутствия воды», - говорится в письме.

Люди обращались в администрацию поселка. По их словам, там им сказали, что уже составляется смета по ремонту системы водоснабжения и идет поиск денег на проведение работ.

«На протяжении более чем 20 дней ситуация так и не прояснилась. Людям, проживающим в отключенных от воды домах, вода альтернативным путем не поставляется, никакая помощь «властями» не оказывается», - указали авторы.

Они просят принять меры для устранения «чрезвычайной ситуации» и привлечь к ответственности должностных лиц, которые ее допустили.

0
0
0
0
 
Гость||

Надо ити к Идалову

Гость||

Кидалову

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте