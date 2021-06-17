Жители Сосновоборска с конца мая остаются без холодной воды

17.06.2021 | 14:19

В четверг, 17 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила коллективная жалоба от жителей поселка Сосновоборск. Аналогичный текст они направили врио губернатора Олегу Мельниченко и прокурору области Наталье Канцеровой.

Люди рассказали о том, что с конца мая они остались без холодной воды, которую отключили из-за протечки трубы. Ресурс отсутствует в домах на улице Учительской (и ряде прилегающих улиц), в Учительском переулке, средней школе № 1, где в настоящее время идет ремонт перед 1 Сентября.

«Преимущественно в данном районе проживают люди пожилого возраста, которые не в состоянии ходить за водой на соседние улицы ввиду плохого физического состояния здоровья. Более того, жители домов не в состоянии полить огороды, вследствие чего посаженные в них всходы «умирают» от отсутствия воды», - говорится в письме.

Люди обращались в администрацию поселка. По их словам, там им сказали, что уже составляется смета по ремонту системы водоснабжения и идет поиск денег на проведение работ.

«На протяжении более чем 20 дней ситуация так и не прояснилась. Людям, проживающим в отключенных от воды домах, вода альтернативным путем не поставляется, никакая помощь «властями» не оказывается», - указали авторы.

Они просят принять меры для устранения «чрезвычайной ситуации» и привлечь к ответственности должностных лиц, которые ее допустили.