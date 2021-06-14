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Глас народа

Пензенцы поспорили из-за девочек, сидевших на крыше многоэтажки

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В воскресенье, 13 июня, пользователи социальных сетей активно обсуждали фотографию, на которой запечатлены две девочки. Свесив ноги, они сидят на краю крыши многоэтажки на улице Воронова, 8.

«Где у них чувство самосохраненияяяяяяяя???» - поинтересовалась женщина, сделавшая снимок и приславшая его в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Многих комментаторов возмутило, что вход на крышу оказался открыт. В целом же пользователи разделились на две группы.

Представители первой были в шоке от увиденного: «Мороз по коже»; «Как страшно, сердце замирает».

Представители второй не увидели в посиделках на крыше ничего страшного: «Да ладно, все в свое время по крышам лазили! Посидят и спустятся»; «И 20 лет назад сидели, и 30, и 40! И будут сидеть и делать все то, что им хочется и нравится)) Вспомните себя детьми, ну или, если вы росли «правильными» или просто ссыкунами, знакомых, друзей, кто так делал) Были же? Ну вот, детство у них никто не отнимет!»

Источник фото - www.instagram.com/zhanusic39.

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Гость||

Бывает и падают,но не все...

Гость||

11.17, и потом начинают виноватых искать.

Гость||

Ну поспорили, а на что, и кто проиграл? Которая из них первая упала, левая, или правая?

Гость||

Хочется им, пусть сидят.

Гость||

Чего спорить? У них есть родители, пусть и колотятся. Упадут, что ж, двумя дурами меньше станет.

Гость||

естественный отбор еще не кто не отменял.....

Гость||

А что может предложить наша власть им еще в качестве досуга на текущей момент в летние каникулы?

Имя: Гость
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