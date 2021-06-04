Сетевое издание|18+|Пятница|4 июн 2021|10:31
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Глас народа

В cердобском парке «безобидная» собака покусала женщину

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Жители Сердобска попросили городскую администрацию обратить внимание на проблему бродячих собак. В местном сообществе во «ВКонтакте» рассказали, что 1 июня в парке «Березовая роща» пострадала женщина.

«Ничего не предвещало беды. Она была с двумя маленькими детьми в парке, т. к. был праздник - День защиты детей. Собака была бездомная, на вид безобидная, она даже не лаяла, просто молча подбежала и укусила ее за ногу, когда знакомая проходила мимо», - на условиях анонимности рассказал коллега пострадавшей.

К посту прикреплены фотографии со следом укуса на задней части ноги.

«Пришлось уколы от бешенства делать. Хорошо хоть, не ее маленьких детей укусила. Хотелось бы, чтобы люди были осторожнее на улицах города и предостерегли своих детей и родных. А наша администрация занялась уже этими бродячими собаками», - подчеркнул автор поста.

В комментариях люди разделили его возмущение ситуацией с бездомными животными и рассказали о проблемах в других микрорайонах.

«Однозначно, нужно что-то делать. За детей страшно. Да и взрослым не хочется быть укушенным», - резюмировала одна из читательниц.

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Гость||

Во многих городах принимали меры только после смерти детей,от укусов собак.

С бешенством Пензенская область в передовиках?

Гость||

Посёлок Монтажный. Собаки бегают стаями около жилых домов. Власти не реагируют.

Гость||

Все на выборы 19 сентября!!!

Гость||

раньше бродяг отстреливали и перерабатывали на мясокостную муку.

Гость||

ул. Тарханова - ул. Фабричная: 6 агрессивных собак и 4 "безобидных" кутенка!

Гость||

Чет зоошиза молчит. Не к добру!

Гость||

Гость писал(a):

Чет зоошиза молчит. Не к добру!
час после публикации прошел, сейчас набегут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она была с двумя маленькими детьми в парке, т. к. был праздник - День защиты детей.
Опять детьми прикрываются и размахивают как красным флагом. Как будто в парки только 1 июня на День защиты детей ходят. И как будто собаки нападают и грызут только 1 июня на День защиты детей.

Имя: Гость
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