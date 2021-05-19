Жители проспекта Победы не хотят любоваться «прелестной картиной»

19.05.2021 | 16:03

В среду, 19 мая, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Ирина, возмущенная неубранной территорией у дома № 96а на проспекте Победы.

Горожанка рассказала, что долгое время у данного здания стоял забор. Поздней осенью 2020 года его убрали и взглядам местных жителей открылась «прелестная картина».

«Строительный мусор, бутылки, пакеты. Собственники убирать все это не спешат, обращения в администрацию Октябрьского района результатов не дают», - пожаловалась женщина.

Она добавила, что местные жители следят за чистотой дворов, но все усилия сводит на нет существование неубранной территории. Оттуда ветром разносит пакеты и прочий бытовой мусор, добавляя активистам работы.

«Удивляет и такое халатное отношение собственников к этой ситуации. Конечно, это не улица Московская, но чистота должна быть везде. Центральные улицы убрали, администрация это проконтролировала. А что здесь? Нет рычагов, которые заставят владельцев следить за чистотой?» - задала вопрос пензячка.