Сетевое издание|18+|Вторник|11 мая 2021|11:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Кузнецке аварийный мост через Труев обновили, покрасив перила

Печать

В Кузнецке мост с прогнившими досками покрасили. Снимки конструкции с желто-зелеными перилами появились в паблике города в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 11 мая.

В ноябре 2020 года кузнечане жаловались на то, что мостом пользоваться небезопасно, часть досок обрушилась, другие тоже ненадежны. Ответом на их обращение стал ремонт.

Однако обновление моста кузнечане раскритиковали. Местами в конструкции всего лишь заменили перила и поправили рухнувшие доски.

«Каждый день по мосту ходят дети, пожилые люди, да и просто взрослому человеку ноги переломать там - плевое дело! Помимо местных жителей, по нему ходят каждый день со всего города на родник!» - высказался тогда подписчик паблика.

5 апреля на совещании в городской администрации мэр Сергей Златогорский распорядился перебрать конструкцию и приварить заново металлическую часть. По плану, из-за ремонта переправа выходила из эксплуатации на срок около 7 дней. К работам намечали приступить после паводка.

Изменения действительно произошли: перила радуют яркой расцветкой.

«Все помнят пост о ремонте моста на улице Сызранской. Спустя месяц после опубликования в соцсетях и письменного обращения к главе администрации ничего по сути не изменилось. Видимо, власти считают, что покраска перил является капитальным ремонтом. Замену гнилых досок никто не производил. Из администрации ответа на письмо с подписями жителей мы так и не дождались», - подвел итог кузнечанин.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну таперь заживут! К выборам готовятся?

Гость||

Тяп-ляп и так сойдёт.....(ну ведь делали)

Гость||

мафия рулит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте