В Кузнецке аварийный мост через Труев обновили, покрасив перила

11.05.2021 | 10:36

В Кузнецке мост с прогнившими досками покрасили. Снимки конструкции с желто-зелеными перилами появились в паблике города в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 11 мая.

В ноябре 2020 года кузнечане жаловались на то, что мостом пользоваться небезопасно, часть досок обрушилась, другие тоже ненадежны. Ответом на их обращение стал ремонт.

Однако обновление моста кузнечане раскритиковали. Местами в конструкции всего лишь заменили перила и поправили рухнувшие доски.

«Каждый день по мосту ходят дети, пожилые люди, да и просто взрослому человеку ноги переломать там - плевое дело! Помимо местных жителей, по нему ходят каждый день со всего города на родник!» - высказался тогда подписчик паблика.

5 апреля на совещании в городской администрации мэр Сергей Златогорский распорядился перебрать конструкцию и приварить заново металлическую часть. По плану, из-за ремонта переправа выходила из эксплуатации на срок около 7 дней. К работам намечали приступить после паводка.

Изменения действительно произошли: перила радуют яркой расцветкой.

«Все помнят пост о ремонте моста на улице Сызранской. Спустя месяц после опубликования в соцсетях и письменного обращения к главе администрации ничего по сути не изменилось. Видимо, власти считают, что покраска перил является капитальным ремонтом. Замену гнилых досок никто не производил. Из администрации ответа на письмо с подписями жителей мы так и не дождались», - подвел итог кузнечанин.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.