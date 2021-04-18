В центре Кузнецка на ул. Стекловской выбросили КаМАЗ

18.04.2021 | 13:47

В Кузнецке центр города стал местом автосвалки. Две недели прохожие и жители наблюдает КамАЗ, оставленный на Стекловской улице.

Снимки грузовика с разобранной кабиной, без колес появились в социальной сети «ВКонтакте».

«Город превратили в помойку. Вот так просто можно привезти и поставить», - возмутился автор поста.

Он добавил, что на его глазах 10-летний ребенок хотел залезть в кабину. Удалось ли ему это, кузнечанин не сообщил.

«Там же рядом авторазбор», «Там еще комбайн рядом стоит, у него движок что ли сгорел, металл сзади черный», - прокомментировали пост пользователи.

Горожанка оставила под постом скрин с сайта объявлений. Судя по всему, КамАЗ в б/у состоянии продают за 1 млн 100 тыс. рублей.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.