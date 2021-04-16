В Кузнецком районе свежую разметку нанесли на разбитую дорогу

16.04.2021 | 16:01

Жители Пензенской области не перестают жаловаться на состояние дорог в регионе. Но шкала возмущения поднимается еще выше, когда на проблемную проезжую часть наносят свежую разметку. Об очередном таком случае в пятницу, 16 апреля, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» читательница Евгения. Информацию она подкрепила фотофактами.

«Здравствуйте. Это дорога Кузнецк - Тихменево. Новая разметка без ремонта дорожного покрытия», - рассказала женщина.

На снимках видно, как белая разделительная полоса выделяется на фоне разбитого асфальта. Попавшее в кадр дорожное полотно полностью покрыто ухабами и выбоинами.

К сожалению, подобное в регионе не редкость. Летом 2020-го никольские водители шутили над разметкой, нанесенной на отсутствующую дорогу.

В 2018-м белая линия украшала ямы на улице Герцена в областном центре.

«Разметка свежая, а ямки старые», - прокомментировал горожанин.