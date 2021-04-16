В Кузнецком районе свежую разметку нанесли на разбитую дорогу

Жители Пензенской области не перестают жаловаться на состояние дорог в регионе. Но шкала возмущения поднимается еще выше, когда на проблемную проезжую часть наносят свежую разметку. Об очередном таком случае в пятницу, 16 апреля, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» читательница Евгения. Информацию она подкрепила фотофактами.
«Здравствуйте. Это дорога Кузнецк - Тихменево. Новая разметка без ремонта дорожного покрытия», - рассказала женщина.
На снимках видно, как белая разделительная полоса выделяется на фоне разбитого асфальта. Попавшее в кадр дорожное полотно полностью покрыто ухабами и выбоинами.
К сожалению, подобное в регионе не редкость. Летом 2020-го никольские водители шутили над разметкой, нанесенной на отсутствующую дорогу.
В 2018-м белая линия украшала ямы на улице Герцена в областном центре.
«Разметка свежая, а ямки старые», - прокомментировал горожанин.
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