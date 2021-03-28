Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 мар 2021|15:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Глас народа | На Коммунистической улице свалка выросла прямо у подъезда дома

Печать

В воскресенье, 28 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка, возмущенная стихийной свалкой на Коммунистической улице.

Мусор скопился у дома № 38а, рядом со входом в подъезд.

На снимках, которые прислала женщина, можно видеть, что безответственные горожане сложили у дверей разломанную мебель, как крупногабаритные отходы, так и бытовые.

По словам пензячки, подъезд дома тоже находится в ужасном состоянии.

И во дворе не чище. Женщина сделала снимок лавки во дворе. Рядом с ней набросали пластиковых бутылок и иного мусора, урна переполнена.

«Хочется понимания от властей нашего города. В первую очередь - от коммунальных служб Ленинского района», - написала горожанка.

В Пензе уже определились с датой субботника, он назначен на 24 апреля. В порядок придется привести множество общественных территорий. В итоге власти решили, что в городе пройдет не один субботник, а несколько. Их даты станут известны позднее.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

У меня знакомая живёт в этой общаге,там жесть.

Гость||

Байден?

Гость||

Гость писал(a):

там жесть.
Жесть, а кто-то приди и убери за ними. У нас полно таких свиней, мусор из окон вываливают, убирайте, кто хочет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте