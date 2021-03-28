28.03.2021 | 14:18

В воскресенье, 28 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка, возмущенная стихийной свалкой на Коммунистической улице.

Мусор скопился у дома № 38а, рядом со входом в подъезд.

На снимках, которые прислала женщина, можно видеть, что безответственные горожане сложили у дверей разломанную мебель, как крупногабаритные отходы, так и бытовые.

По словам пензячки, подъезд дома тоже находится в ужасном состоянии.

И во дворе не чище. Женщина сделала снимок лавки во дворе. Рядом с ней набросали пластиковых бутылок и иного мусора, урна переполнена.

«Хочется понимания от властей нашего города. В первую очередь - от коммунальных служб Ленинского района», - написала горожанка.

В Пензе уже определились с датой субботника, он назначен на 24 апреля. В порядок придется привести множество общественных территорий. В итоге власти решили, что в городе пройдет не один субботник, а несколько. Их даты станут известны позднее.